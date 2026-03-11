Tânărul care a ales Dubaiul

Crețu Valentin-Tibor are 24 de ani și este originar din Covasna. De mai bine de un an locuiește în Dubai, unde lucrează ca ghid turistic pentru turiștii din România și Ungaria, în cadrul companiei „Dubai Pentru Tine”.

Valentin spune că a ajuns în Dubai în urma unei oportunități apărute oarecum neașteptat. Un prieten foarte bun de-al său a fost în Dubai ca turist și i s-a oferit posibilitatea de a lucra în domeniul turismului. Acesta a refuzat, dar i-a propus lui Valentin să profite de această șansă.

Valentin lucrează ca ghid turistic pentru turiștii din România și Ungaria. Foto: Arhiva personală

„În acel moment simțeam că am nevoie de o schimbare, așa că am decis să încerc, gândindu-mă că o asemenea oportunitate nu apare în fiecare zi, să te muți și să lucrezi în Dubai. Pot spune sincer că această experiență mi-a schimbat viața și mentalitatea. În România am lucrat ca chelner, iar ulterior ca agent de vânzări, așa că aveam deja experiență în lucrul cu oamenii. Din acest motiv, adaptarea la domeniul turismului nu a fost foarte dificilă”, povestește tânărul.

În prezent locuiește în Dubai Sports City, împreună cu prietena lui. Despre această zonă spune că este una liniștită, rezidențială.

Ce se întâmplă acum în Dubai

Valentin povestește că în viața de zi cu zi nu s-au produs schimbări majore. „Oamenii ies în oraș, merg în malluri, restaurante sau la plimbare și își continuă viața aproape la fel ca înainte”, explică el.

În această perioadă spune că se află într-un fel de pauză forțată, deoarece zborurile spre Europa au fost afectate și funcționează doar parțial. Între timp spune că încearcă să ajute turiștii români care sunt în Dubai și care au nevoie de informații pentru a reuși să ajungă acasă. „Au fost destul de mulți turiști care au rămas temporar blocați aici, însă treptat situația începe să se rezolve și majoritatea reușesc să plece spre Europa”, spune acesta.

Momentul în care a văzut rachetele pe cer

În prima zi în care a început conflictul dintre Israel și Iran, Valentin povestește că Iranul a lansat drone și rachete către mai multe țări din regiune unde există baze militare americane. „Este important de precizat că Emiratele Arabe Unite nu au fost atacate direct ca țară, ci țintele au fost aceste baze militare”, menționează Valentin.

Tânărul povestește că în prima seară când au început atacurile, el și prietena lui se aflau la cumpărături și se întorceau acasă. Pe stradă, au observat oamenii uitându-se spre cer și filmând cu telefoanele. S-au oprit și ei, iar atunci au putut vedea rachetele de apărare aeriană lansate pentru a intercepta dronele și rachetele balistice.. „Nu este o priveliște foarte plăcută și, bineînțeles, în acel moment simți o anumită teamă, pentru că nu sunt lucruri pe care le vezi în fiecare zi”, explică el.

Valentin spune că pe rețelele sociale au circulat foarte multe videoclipuri și fotografii, însă susține că din ceea ce a observat, doar o mică parte dintre ele reflectă realitatea. „De exemplu, hotelul de pe insula Palm Jumeirah care a luat foc nu a fost lovit direct de o dronă, ci de fragmentele unei drone neutralizate de sistemele de apărare. Același lucru s-a întâmplat și în cazul unor imagini distribuite cu Burj Al Arab – nu a existat un impact direct, ci doar resturi provenite de la interceptări”, spune tânărul.

„Autoritățile au situația sub control”

El susține că autoritățile din Emiratele Arabe Unite gestionează situația foarte eficient. „Armata și sistemele de apărare aeriană funcționează constant, iar populația primește alerte pe telefon, similar sistemului de alertă din România. În același timp, nu există panică sau haos în oraș, așa cum uneori apare pe anumite pagini de social media. Din păcate, pe internet circulă și foarte mult conținut exagerat sau scos din context, probabil pentru vizualizări sau pentru a crea senzațional”, explică el.

Locuitorii din Dubai se confruntă cu întreruperi ale sistemului GPS, pe 9 martie 2026. Emiratele Arabe Unite au denunțat că sunt vizate „într-un mod foarte nejustificat” în război, subliniind că „nu vor participa la niciun atac împotriva Iranului”, atacând puternic țările din Golf considerate aliați ai SUA. Foto: Profimedia

Tânărul spune că din cauza acestor informații eronate, primește zilnic foarte multe mesaje din România de la oameni care îl întreabă dacă se află în siguranță. Răspunsul lui este că, în acest moment, da, se simte în siguranță. „Nu pot spune că există un război în Emiratele Arabe Unite. Țara nu atacă pe nimeni, iar sistemele de apărare sunt folosite pentru a intercepta dronele sau rachetele care ar putea ajunge în zonă, în special cele îndreptate spre baze militare americane. Realitatea de aici este mult mai calmă decât imaginea care apare uneori la televizor sau pe internet. Viața în Dubai continuă în mare parte normal, iar autoritățile au situația sub control”, concluzionează Valentin.

