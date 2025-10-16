Viața unui român sub podul de la Indiano, Florența

O folie de plastic în loc de ușă, un pod ca acoperiș și un cablu lung printre gunoaie, pentru a avea puțină electricitate. Așa trăiește de doi ani un bărbat de 38 de ani.

Originar din România, locuiește în Italia de când era copil. „Casa” lui este ascunsă sub podul de la Indiano, în zona Peretola din Firenze. Deasupra, traficul nu se oprește niciodată.

Românul spune că nu mai are încredere în oameni

Într-un colț se zărește un aragaz de camping și câteva oale.

„Trăiesc aici de doi ani, dar în Italia sunt de douăzeci și cinci. Am 38 de ani și familia mea este în România. La început, mama venea din când în când în vacanță, apoi nu a mai venit”, spune românul. O viață grea, cu multe locuri de muncă diferite, multe fără succes.

„La început lucram, apoi mi-au expirat actele și nu am mai putut găsi de lucru. Nu mai am încredere în nimeni, de aceea trăiesc singur”, povestește cu voce joasă bărbatul de 38 de ani jurnaliștilor publicației Firenze Today.

Autoritățile din Firenze: „Situația este periculoasă”

„Acolo sunt cel puțin trei sau patru persoane. La început dormea mai în față, tot sub podul de la Indiano, dar un incendiu l-a obligat să se mute. În zonă mai au și câteva butelii de gaz, este un risc. Dacă explodează, ar putea fi o catastrofă. În plus, noaptea aici se întâmplă de toate: trafic de droguri și prostituție”, explică Simone Scavullo, președintele Comitetului Cetățenilor pentru Firenze.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Bărbatul, îmbrăcat în haine ponosite, nu poate decât să confirme ceea ce se întâmplă noaptea. „Ziua e liniște, doar noaptea vin unele persoane să se drogheze și altele pentru prostituție. Eu nu vreau să plec, aici în cartier am mulți oameni care mă ajută: unii îmi dau mâncare, alții apă și, din când în când se uită și întreabă dacă e totul bine. În zonă mă cunosc. Am mai apărut în ziare și a doua zi m-au alungat din casa mea”, a mai spus românul de 38 de ani.

Românii sunt cea mai numeroasă comunitate de emigranți din Italia

În Italia locuiesc oficial aproximativ 1,07 milioane de români rezidenți în 2024, potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne din Italia și Institutului Național de Statistică italian (ISTAT).

Românii sunt cea mai numeroasă comunitate de emigranți din Italia și reprezintă o parte importantă a populației străine din țară.

Numărul românilor din Italia a crescut constant în ultimul deceniu, de la circa 530.000 în 2014 până la peste un milion în 2024, deși în ultimii ani există un fenomen de migrație inversă, cu peste 35.000 de români revenind anual în România. Comunitatea românească este bine distribuită în diverse regiuni, cu cel mai mare număr în Lazio (regiunea Roma), Lombardia și Piemonte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE