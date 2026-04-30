Amenințări grave și agresiune verbală constantă

Conform anchetatorilor, femeia ar fi trăit într-o stare continuă de teamă și anxietate și a fost nevoită să își schimbe radical viața de zi cu zi pentru a evita contactul cu acesta. Faptele s-ar fi petrecut între august 2023 și finalul anului 2024 și sunt încadrate ca hărțuire și persecuție.

Procurorii susțin că românul stabilit în Italia ar fi avut ieșiri verbale agresive aproape constante, adresându-i colegei amenințări extrem de dure. Printre acestea se numără replici precum: „Într-o zi și pentru tine se va întoarce roata”, „Mă duc la biserică să aprind lumânări pentru moartea ta” sau „Trebuie să te îmbolnăvești de cancer pentru totdeauna”.

Într-un alt episod, acesta i-ar fi spus femeii că soțul ei „trebuie să facă infarct pentru că este vaccinat”, afirmație considerată de anchetatori parte a aceluiași tipar de intimidare psihologică.

Potrivit dosarului, presiunea ar fi fost întreținută și prin mesaje text și înregistrări audio trimise pe WhatsApp, în care victima era insultată și amenințată repetat.

În alte ocazii, tot în timpul orelor de lucru, ar fi strigat fraze precum: „Dacă ne întâlnim în Castello, e treaba ta”, „Îți arăt eu” și „Ce naiba… faci? De ce ai pus căruța asta în cale?”, însoțite de promisiunea că îi va sparge mașina și de certitudinea că „mai devreme sau mai târziu o va face să plângă”.

Tentativă de agresiune la locul de muncă

Unul dintre cele mai grave episoade s-ar fi petrecut pe 23 august 2024, în timpul programului de lucru, în apropierea canisei unde ambii munceau.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi încercat să o atace pe colegă, iar incidentul ar fi fost oprit de intervenția rapidă a unei a treia persoane.

Acest moment este considerat esențial în dosar, deoarece ar indica trecerea de la amenințări verbale la un risc real de violență fizică.

Supraveghere și intimidare în afara serviciului

Anchetatorii mai arată că bărbatul ar fi început să treacă frecvent cu mașina prin fața locuinței femeii, pentru a verifica dacă aceasta se află acasă. Episoadele ar fi devenit insistente în special în zilele de 4 și 7 septembrie 2024.

Situația a escaladat atunci când acesta ar fi început să o amenințe folosindu-se de fiica victimei.

În urma unui conflict banal, i-ar fi spus: „Acum mă duc la școala fiicei tale și fac scandal, le spun tuturor că ești o persoană mizerabilă”.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi sugerat că îi cunoaște programul zilnic și rutina familiei, ceea ce a amplificat starea de teamă a victimei.

Cazul ajunge în instanță

Conform anchetei, femeia și-ar fi schimbat complet rutina zilnică pentru a evita orice întâlnire cu agresorul. A început să își modifice orele la care ieșea din casă, să evite anumite trasee și să folosească mașina chiar și pentru drumuri scurte.

Procurorii consideră că aceste schimbări reprezintă dovada clară a unei stări permanente de frică și insecuritate.

Românul a fost trimis în judecată, iar cazul urmează să fie analizat de instanță. Procurorii din Perugia susțin că faptele depășesc limitele unui simplu conflict profesional și descriu un comportament sistematic de persecuție care a afectat profund viața victimei.

