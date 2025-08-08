La mijlocul lunii iulie, asupra tinerei planează suspiciuni privind comiterea a încă două jafuri, similare celor din aprilie.

Pe 18 iulie, ea a fost oprită pentru identificare la secția Brignole, împreună cu o prietenă. Ambele aveau asupra lor seringi care conțineau urme ale unui drog, fără a putea explica proveniența acestora.

În aceeași zi, un bărbat în vârstă a fost internat la Spitalul Galliera după ce s-a simțit rău și a declarat medicilor că fusese jefuit de o tânără pe care o primise în locuința sa.

Victima a povestit că fusese abordată în gară de o femeie care i-a cerut ajutor financiar. La scurt timp, un alt bărbat în vârstă a ajuns la spital în urma unui incident asemănător.

În cazurile din aprilie, s-a stabilit că suspecta folosea Zolpidem – un hipnotic puternic, similar benzodiazepinelor – dizolvat într-un lichid și introdus în seringi, pentru a ameți victimele înainte de a le jefui.

Autoritățile urmează să prezinte fotografiile judiciare ale tinerei ultimelor două victime, pentru confirmarea identității.

