Daniela Buzatu a venit în Italia în urmă cu 12 ani, locuiește la Pandino, în provincia Cremona, din Lombardia și marți a fost diagnosticată cu coronavirus după ce mai multe zile la rând s-a simțit rău, scrie Rotalianul.

Testul cu rezultatul pozitiv la coronavirus i-a fost făcut când deja femeia se simțea un pic mai bine și pericolul trecuse, sau cel puțin așa a fost înștiințată de medici. Daniela continuă să rămână în izolare la domiciliu alături de soțul și fetița ei. Cei doi nu prezintă niciun simptom de infecție până în acest moment.

”Am început să mă simt rău duminică, 23 februarie, în timpul nopții. Am făcut febră 38,5. I-am chemat și au venit cei de la ambulanță, din Crema. Mi-au spus să nu merg la spital pentru că este plin de oameni.

Am început să iau antibiotic, dar vineri, pe 28 februarie am chemat din nou ambulanța pentru că din păcate continuam să fac febră. Îmi curgea nasul și aveam dureri groaznice de cap. Gâtul mă durea foarte puțin. De data aceasta m-au dus la spital, iar când am ajuns acolo mi-au făcut testul pentru coronavirus, rază la plămân și o consultație amănunțită. La plămâni nu mi-au găsit nimic.

Mi-au recomandat să termin antibioticul și să nu ies din casă. Eram în așteptarea rezultatului, care a venit abia ieri (marți, 3 martie – n.r.) Pozitiv. Mi-a fost transmis telefonic, nu am voie să ies deloc din casă zilele astea”, a declarat românca.

Ea a mai spus că în prezent se simte bine și că soțul și fetița ei nu prezintă simptome.

”Eu, răcită nu mai sunt. Nu mai am niciun fel de dureri, doar puțin capul mă mai doare. Doctorița mi-a spus să nu mă îngrijorez, că sunt în afara oricărui pericol și a trecut. Pentru că soțul și fetița nu prezintă simptome, nu le-au făcut testul. Mie mi-au recomandat să stau în casă încă 10 zile. Soțul a început și el de ieri izolarea la domiciliu, de când am primit eu rezultatul pozitiv. Soțul și fetița se simt bine, ei nu prezintă simptome”, a mai spus femeia.

Potrivit ultimelor date prezentate de autorităţile de la Roma, în Italia s-au înregistrat până în prezent 107 decese şi peste 3.000 cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Autoritățile au luat mai multe măsuri dure pentru controlul epidemiei, inclusiv închiderea tuturor școlilor timp de cel puțin două săptămâni.

