Faptele au avut loc între decembrie 2023 și aprilie 2024, conform publicației italiene Il Gazzettino. Alături de un italian de 70 de ani, care pretindea că este preot, cei doi au reușit să obțină aproape 4.000 de euro de la victimă.

Giorgio, originar din Treviso, s-a prezentat drept diacon al diecezei de Assisi, în timp ce Cristina a pretins că este călugăriță.

Cei doi au profitat de starea precară de sănătate și de vulnerabilitatea emoțională a victimei, care era dependentă de alcool și substanțe stupefiante.

Femeia suferea de ciroză hepatică, cardiopatie ischemică, însă trecea și printr-o perioadă dificilă după pierderea soțului său, în decembrie 2023.

Sub pretextul ajutorului spiritual, femeia a fost convinsă să ofere sume de bani în mai multe rânduri, totalul fiind de aproape 4.000 de euro. Mai mult, aceasta a încredințat cardul său bancar, activat pe contul soțului decedat, de pe care s-au cheltuit 1.039 de euro.

În Satu Mare, o femeie care avea probleme în căsnicie, a fost convinsă de o falsă măicuță să îi dea aproape 90.000 de euro pentru a „deschide cartea” și a-i rezolva, astfel, situația conjugală dificilă.



