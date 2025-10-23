21 de examene într-un an și jumătate

Noemi Scortos s-a născut la Torino, din părinți români. Nu a reușit să treacă examenul de admitere la Medicină, dar acel eșec avea să fie începutul unei povești de ambiție și curaj.

„M-am înscris la Drept aproape din întâmplare”, povestește tânăra, potrivit Corriere Torino.

În doar trei ani, Noemi a finalizat un program universitar care durează, în mod normal, cinci.

„Într-un an și jumătate am susținut 21 de examene, în timp ce majoritatea studenților dau 7-8 în aceeași perioadă”, spune românca, rememorând parcursul său universitar construit prin organizare, pasiune și ambiție. Absolventă a liceului clasic, născută și crescută la Torino din părinți români, Scortos a lucrat mereu în paralel cu studiile: mai întâi într-un supermarket din Ciriè, apoi ca ospătăriță într-un restaurant.

A absolvit Dreptul cu o teză despre Ceaușescu

„Am început primul an în mod obișnuit – explică ea -, aproape întâmplător. Pentru că nu am reușit la Medicină, m-am înscris la Drept. După ceva timp însă, mi-a plăcut foarte mult și am aflat că există posibilitatea de a absolvi mai devreme. La început părea un fel de joc, dar apoi am depus cereri la consiliul profesorilor, care mi-au deblocat examenele anilor următori. Din acel moment, a apărut o pasiune puternică ce m-a împins să accelerez ritmul”.

Povestea Marianei Stan, Directoarea Anului 2025, cea care a început reabilitarea școlii din Dor Mărunt cu doar un cal și-o căruță
Recomandări
Și l-a accelerat. Au urmat sesiuni de 7-8 examene fiecare, terminându-l pe ultimul în data de 9 septembrie și încheind formal studiile pe 16 octombrie, ziua absolvirii. Teza de licență: litigiile privind terenurile din România după căderea lui Ceaușescu,.

Românca era ziua vânzătoare și studia noaptea

Deși a avut un ritm aproape imposibil, tânăra nu și-a neglijat viața personală.

„Timpul, dacă vrei, îl găsești. Am avut mereu loc pentru prieteni și familie, ieșeam sâmbăta seara, făceam sport. Sigur, ești mereu puțin obosit, învățam deseori până târziu, dar a fost gestionabil”.

Spune că relațiile cu foștii colegi de facultate au fost limitate, din cauza ritmului accelerat: „Am făcut anii trei, patru și cinci aproape simultan. Nu reușeam să merg mereu la cursuri. Dar cei cu care m-am apropiat au fost lângă mine și la petrecerea de licență”.

Noemi Scortos: „Am un avans de doi ani față de colegii mei”

Cu diploma proaspăt obținută, Noemi a început deja stagiul de avocatură. E hotărâtă să obțină licența de practică și să construiască o carieră solidă în domeniu.

„Sunt ambițioasă, dar și realistă. Acum vreau să mă concentrez pe practică. Am tot timpul din lume pentru carieră. Sunt tânără și am un avans de doi ani față de colegii mei”, spune Noemi.

Condițiile de admitere pentru studenții internaționali la Universitatea din Torino

Studenții străini trebuie să aplice prin platforma Apply@UniTo, contra unei taxe de 60 de euro, putând aplica pentru maximum două programe de studiu simultan.

Pentru programele preuniversitare și postuniversitare de 5-6 ani în italiană, candidații non-UE trebuie să dovedească un nivel de competență în limba italiană de cel puțin B2, validată prin certificate recunoscute conform sistemului CLIQ.

Orice calificare de studii finale din străinătate trebuie recunoscută ca echivalentă și acceptabilă conform prevederilor legale italiene pentru a putea fi admis.

Candidații din afara UE trebuie să obțină o viză de studiu pe termen lung înainte de începerea studiilor, proces care începe cu o cerere de preînscriere pe platforma Universitaly. Viza se solicită la Ambasada sau Consulatul Italiei din țara de reședință.

Documentație necesară: Pașaport valid, dovadă a mijloacelor financiare, dovadă a intenției de a reveni în țara de origine după studii, plus alte documente specifice cerute de ambasadă.

Examinări: Pentru anumite programe cu locuri limitate, este necesară susținerea unui test de admitere sau interviu.

După admitere, se face înmatricularea oficială în universitate prin platformă și la birourile universitarilor, cu termen-limită și documente suplimentare (apostile, diploma finală etc.).

