Sporuri și venituri, incluse la pensie în 2026

Principala noutate îi vizează pe cei care urmează să se pensioneze, dar și pe actualii pensionari ale căror dosare vor fi recalculate. Mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare vor putea fi valorificate la stabilirea pensiei finale, scrie Ziarul Unirea.

Până acum, pensia era determinată mai ales pe baza salariului de bază și a sporurilor care aveau caracter permanent. Noile norme includ însă toate veniturile pentru care au fost plătite contribuții de asigurări sociale, indiferent de caracterul lor permanent sau ocazional.

Astfel, pot fi luate în calcul, dacă sunt dovedite prin documente oficiale, următoarele tipuri de venituri:

sporurile nepermanente pentru care s-au achitat contribuții;

sporurile pentru condiții speciale sau deosebite de muncă;

plata orelor suplimentare;

primele, premiile și bonusurile acordate legal;

alte venituri brute incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Aceste sume se adaugă veniturilor permanente și pot crește punctajul total, ducând astfel la o pensie mai mare.

Recalcularea pensiilor existente

Pensionarii pot beneficia de recalcularea pensiei dacă dosarul conține sau poate fi completat cu adeverințe privind sporurile și veniturile suplimentare obținute de-a lungul anilor. Recalcularea se face fie din oficiu, fie la cerere, în funcție de caz și de existența documentelor justificative.

Un alt mecanism care influențează pensia din 2026 este sistemul punctelor de stabilitate, destinat celor cu o activitate profesională continuă de cel puțin 25 de ani. Cei cu stagii mai lungi de cotizare primesc puncte suplimentare, ceea ce duce la creșterea valorii finale a pensiei.

Pentru a beneficia de o pensie mai avantajoasă, specialiștii recomandă verificarea dosarului de pensie și completarea acestuia cu toate documentele care atestă sporuri, prime și alte venituri pentru care s-au plătit contribuții. Fără aceste dovezi, sumele respective nu pot fi luate în considerare la calcul.

