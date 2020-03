De Florinela Iosip,

În vremuri de criză precum pandemia de coronavirus, când devine tot mai greu să distingem între informațiile oficiale și fake news-uri, 2.000 de români ar fi continuat să nu aibă acces nelimitat la pagina oficială de Facebook a Guvernului, dacă un cetățean nu reclama că a fost blocat.



Vreau să-mi apară în noutățile de pe Facebook postările Guvernului, mai ales în această perioadă, când curg fake news-urile. Avem nevoie de cât mai multe canale care să ne furnizeze informații oficiale. Dragoș Ardeleanu, într-un mesaj trimis către Libertatea:

Bărbatul spune că a fost blocat pe vremea Guvernului Dăncilă, pentru că a scris comentarii negative la adresa premierului. „Am fost blocați toți cei care am criticat incultura și analfabetismul funcțional al doamnei Dăncilă. E adevărat că unii mai înjurau, dar nu a fost și cazul meu.“



Facebook, cea mai rapidă metodă de informare



Românul stabilit în Germania a explicat că, pentru cei din diaspora, în momentul de față, „Facebook este cea mai rapidă metodă de informare referitoare la situația din țară.“



Mesajul lui Dragoș Ardeleanu

Dragoș Ardeleanu a postat recent pe Facebook un mesaj legat de această nemulțumire, care a fost reperat de Crina Dobre, fost vicepreședinte PNL diaspora.



„Și eu mă aflu printre persoanele care au fost blocate pe acea pagină. Când făceam opoziție, ne-au blocat de pe toate paginile instituțiilor. N-am vorbit jignitor la adresa nimănui, dar firește că îi criticam pentru măsurile pe care le luau, iar cei care administrau pagina ne blocau imediat.“



Crina Dobre a semnalat problema lui Dragoș Ardeleanu colegilor de partid de la departamentul de comunicare al Guvernului. Câteva ore mai târziu, contul lui Ardeleanu a fost deblocat, după cum ne-a transmis chiar acesta.



Guvern: Persoanele cu un limbaj injurios vor fi blocate și de acum încolo



Contactat de Libertatea, Andi Manciu, consilier de stat pe comunicare în cadrul Cancelariei prim-ministrului, susține că problema a fost rezolvată.



„Cazul domnului Ardeleanu ne-a fost semnalat și am luat măsuri imediate. Am deblocat toate cele aproximativ 2.000 de conturi care nu aveau acces, adică să dea follow sau like, la pagina de Facebook a Guvernului. Acestea erau blocate din cauză că persoanele în cauză ar fi folosit un limbaj critic injurios în comentariile la postările de pe pagină, dar am decis ca în contextul de față să fie toate debanate“, a declarat Andi Manciu, care a adăugat că persoanele care vor folosi un limbaj injurios vor fi blocate.



