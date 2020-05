De Andreea Archip, Dumitru Angelescu (foto), Cosmin Nistor (video), George Capoeanu (montaj), Bogdan Sorocan (video), Robert Hanciarec (video),

Am vorbit cu un fost producător de filme porno, cu animatoare, cu angajații unui club de swinging, cu un sexolog, un specialist în educație sexuală, un coach în sexualitate somatică și cu clienții acestora pentru a afla mai multe despre un subiect care stârnește și azi jenă în România: sexul.

Nu vorbim despre el și nu vrem nici copiii noștri să vorbească despre el, cu atât mai mult să-l practice. Mulți cred că sexul este rușinos, murdar, care să ne facă să ne simțim vinovați.

Poate și din cauza asta nu ne aflăm în niciun top internațional cu privire la cât de mult îl practicăm sau cât de deschiși la minte suntem, cum sunt Grecia, Elveția, Italia, Polonia, Spania.

Dar, pentru că ce ascunzi nu dispare, ci, dimpotrivă, devine obiect de exploatare, avem locuri fruntașe însă la numărul de mame minore, prostituție și violență sexuală.

Prin documentarul „Românii și sexul”, în două episoade, ne dorim să deschidem un subiect firesc, necesar și sănătos: sexualitatea noastră.

Jumătate dintre noi suntem nemulțumiți în materie de sex. Dar e ca în bancul celebru: care jumătate?

Un studiu realizat de o companie de prezervative, în 2018, arăta că 83% din populația lumii spune că sexul este vital pentru sănătate. În același timp, 54% dintre respondenți nu sunt mulțumiți de viața lor sexuală.

Același lucru ar fi spus și Lucian, un tânăr corporatist de 30 de ani, care până acum vreo doi ani simțea cum lumea i se prăbușește.

Povestea lui Lucian

Deși avea un job bun și o soție iubitoare, un gând începuse să-l obsedeze și să-i hrănească frustrările. Din pricina familiei conservatoare în care a crescut, a societății care arată cu degetul, habar nu avea cum să-i spună soției sale ce i-ar plăcea în pat.

Habar n-avea de unde să înceapă, îl îngrozea gândul că ea o să fugă speriată și-o să se încuie în dormitor sau că o să-l creadă vreun obsedat.

„Nu avea niciun fel de legătură cu partenera, era ceva pur legat de mine, de modul cum am fost crescut, dar nu în sensul de cum m-au crescut părinții, ci de modul cum societatea a adus niște paradigme care s-au înrădăcinat foarte adânc”, spune el.

”Și atunci erau subiecte în care ziceam: aici aș vrea să am o conversație, pe de altă parte este un tabu în societate. Acuma nu trebuie să ne imaginăm chestii super alambicate sau ciudate, de genul: îmi place să trec prin flăcări o dată la două ore sau mai știu eu ce, nu, chestii simple, dar din cauza tabuurilor din societate, mi-era foarte greu să vorbesc despre ele”, mi-a povestit Lucian, într-o frumoasă zi de primăvară, într-un parc din București.

Sexul ca vector al faimei

Nici prietenii lui nu îl ajutau cu sfaturi. Discuțiile despre sex dintre bărbați erau doar despre performanțe. Nu e o generalizare, e o descriere a lui Lucian.

„Cred că la vestiar nu se vorbește despre sex, este mai mult un fel de atitudine de bravadă. Fiecare încearcă să se dea cât mai rotund și se vorbește despre sex undeva între derizoriu, laudă și nu într-un mod în care poți să zici: băi, știi, eu am încercat x lucru cu prietena mea, voi ați încercat? Cum e?”, povestește Lucian.

”În loc să te întrebi, zici: băi, am rupt, am spart, am dres, mamă, dar cum am făcut-o! Ceea ce nu e un dialog, e cineva care vrea să răspândească un fel de faimă despre el, nu e de fapt o conversație. Știi bancurile: dacă întrebi un băiat câte prietene a avut de fapt trebuie să împarți la trei și dup-aia afli numărul cât de cât real”, glumește tânărul.

Exerciții fizice pentru sex de calitate. Sau ce înseamnă sexologia somatică

Lucian a scormonit internetul după ajutor și așa a găsit-o pe Liana Buzea, coach în sexologie somatică sau sexological bodyworker. Cu ajutorul ei a învățat cum să vorbească cu soția sa și cum să-și îmbunătățească viața sexuală.

„Modul în care lucrez poate să fie doar prin discuție sau include o formă de bodywork. Bodywork înseamnă exerciții de respirație, de mișcare, de sunet, de atingere, nu trebuie să fie ceva… Hainele rămân pe noi, nu trebuie să fie ieșit din comun, dar e vorba despre felul în care ei înțeleg cum le funcționează corpul”, explică Liana.

”Senzațiile din corp, prezența în corp, pentru că până la urmă astea sunt lucrurile cele mai dificile care ne scapă. Sunt lucruri de comunicare, cum exprimă, cum cer, cum primesc o cerere și sunt lucruri care țin pur și simplu de deschiderea perspectivelor” Liana Buzea, coach în sexologie somatică

De la abuz la deschidere

Sexological bodyworking e un domeniu nou în România. Peste care și Liana a dat întâmplător, în urmă cu cinci ani.

„Eu am trecut printr-un abuz psihoemoțional. Partea fizică nu a fost atât de gravă spre norocul meu, dar cu toate astea am ajuns la un psihoterapeut. Am înțeles un pic mai bine ce s-a întâmplat, până atunci nu înțelegeam noțiunea de abuz. Iar ulterior mi-am dorit să înțeleg tot ce ține de sexualitatea umană, atâta cât puteam eu, și tot ce ține de sexualitatea mea”, își povestește oach-ul traseul.

Așa a ajuns Liana să obțină certificări internaționale în domeniu și să înceapă să lucreze în România.

Liana le dă clienților ei resurse sigure să se documenteze, în funcție de interesul lor și îi învață cum să-și schimbe stilul de viață.

„Ca să ai o transformare și s-o susții pe termen lung trebuie să ai un alt stil de viață, de la felul în care te odihnești, felul în care mănânci, ce mănânci, cum faci sport, cum îți menții corpul într-o anumită formă” Liana Buzea

Liana Buzea are certificări internaționale în sexualitate somatică

”Se merge până la exerciții de conștientizare corporală, care sunt foarte importante. Și astea sunt antrenamente, ca să le numesc așa. Pot să le facă de unul singur sau alături de parteneră sau partener de viață, care îi ajută să fie prezenți, să fie atenți la ce se întâmplă cu ei sau cu partenera. Scopul exercițiilor, de cele mai multe ori, este să amplifice capacitatea lor să ducă energia erotică în corp, câtă excitație pot să ducă în corp și cât timp să o ducă. Și respirația și mișcarea sunt cheie în procesul acesta”, spune Liana.

Lumea cluburilor

Toate aceste lucruri delicate, intime se pierd într-un club de noapte.

Femei goale, dansând lasciv sau mimând actul sexual în fața spectatorilor, de multe ori cetățeni străini. Se fumează, se bea, muzica e tare, luminile îți iau ochii.

Cluburile vând un miraj, care se suprapune însă peste o nevoie reală, aproape reptiliană, valabilă pentru ambele sexe, dacă e să lărgim conceptul de cluburi la cele unde se petrece.

Și de la aceste așteptări exagerate izvorăsc și frustrările sexuale. O spune și Zoltan Nagy, fost producător de filme porno, astăzi consultant în industria entertainmentului sexual.

„Ciocanul este o unealtă perfectă, foarte bună, poți construi, poți să bați un cui în lemn, să construiești ceva. Dacă cu ciocanul lovești pe cineva în cap, s-ar putea să fie o problemă asta. Așa și asta cu pornografia”, zice el.

Zoltan Nagy a început să facă filme porno românești în 2003

”Te uiți la un film porno, te uiți la două, te uiți azi, te uiți mâine, dar dacă zilnic o să faci asta și o să vezi că o să ai cu tine o parteneră și tu în continuare te uiți la un film, o să-ți dai seama că e o mare problemă. Pentru că n-o să mai știi să-i dai un buchet de flori, n-o să mai știi să-i faci curte, să o scoți la un film și atunci totul la tine se limitează la acea lume virtuală”, explică bărbatul.

Nostalgia rafturilor de casete

A început să turneze filme porno în țara noastră în urmă cu 17 ani, când legislația a permis. Au fost ani buni pentru Zoltan Nagy până când site-urile care abundă în filme erotice gratuite să-i strice producția.

Uitându-se înapoi, se consideră un nostalgic al domeniului fizic, ca o materialitate dispărută sub asaltul digitalului.

„Foarte greu mai văd pe cineva să aibă acasă frumos, așa, în raft, filme puse, casete, nostalgic, să stea… Nici nu știu dacă sunt câteva sute de oameni sau câteva mii care sunt acei clasici nostalgici care aleargă și acuma la târgurile erotice, vor să primească autograf de la o vedetă, să aibă acasă în raft un film. Nu! Totul se limitează la internet”, spune fostul producător.

Poate părea un oximoron, dar omul cu adevărat suferă pentru dispariția rafturilor de casete porno, pentru colecționari. Căci, în lumea lui Zoltan, să colecționezi casete porno nu e semnul unei rușini, ci a unei pasiuni.

România în plină deschidere: schimb de parteneri și sexshopuri înfloritoare

În întunericul cluburilor de noapte totul este permis. Așa supraviețuiește și singurul club de swingeri din țară, în zona Iancului din București.

De două-trei ori pe săptămână, cuplurile vin în acest club pentru a-și schimba partenerii. Și după un iluzoriu „nu te înșel dacă fac sex cu cineva în fața ta”.

Când o prea mare ofertă de celălalt conduce la erodarea celuilalt

Alexandra ne face un tur al clubului și ne explică modul în care se desfășoară o seară.

Cuplurile vin, stau de vorbă la un pahar la barul de la parter și apoi, dacă se decid să facă sex, urcă în dormitoarele de la etaj.

„Rata divorțurilor este în creștere, nici relațiile nu durează foarte mult, iar necesitatea de a avea relații sexuale cu oricare altă persoană îi împing în a veni într-un mediu foarte sigur cum este clubul nostru, alături de partener. Este mult mai bine așa deoarece nu îl înșeală practic, astfel își consolidează și relația totodată”, explică Alexandra motivul pentru care crede ea că afacerea lor supraviețuiește.

Existența clubului de swinging ar putea fi un semn că românii încep să exploreze mai mult latura sexuală.

Sau poate că, după un fenomen reflectat în cartea sa ”De ce iubirea doare” de Eva Illouz, profesoară de sociologie la Ierusalim și la Paris, genul de alegere din aceste cluburi nu e decât o altă manifestare a excesului. Erodarea celuilalt, ca efect al unei prea mari oferte de celălalt.

Ca români, nu suntem diferiți când alegem jucăriile sexuale

La oferta deschiderii sexuale se adaugă și numărul sexshopurilor care a tot crescut în ultimii ani. În București sunt zeci și fiecare are și platformă online de vânzări.

O confirmă și Lucian, angajatul uneia dintre francizele de sexshop din Capitală. După ce a fost dat afară de la o fabrică de stat, tânărul a ajuns mai mult de nevoie să lucreze la sexshop.

Dar asta i-a schimbat și lui mentalitatea și i-a îmbunătățit viața sexuală.

„Marja de clienți este mult-mult mai largă și oamenii au început ușor-ușor să își dorească să experimenteze, de la primul joc cu partenerul, îl aștepți tu poate îmbrăcată într-un costumaș sau vă jucați cu un ulei de masaj, la orice altceva”, spune bărbatul.

Nu poate face un top al jucăriilor sexuale preferate de români, dar ne asigură că nu ies din normalitatea acestei lumi: vibratoare, dildouri, lenjerie comestibilă, uleiuri de masaj.

În episodul doi „Românii și sexul” veți afla perspectiva sexologul Gabriela Marin, sfaturile doctorului psihiatru Cristian Andrei și ale specialistei în educație sexuală Adriana Radu.

