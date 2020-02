De Andreea Archip,

O firmă românească s-a angajat să vândă Ministerului de Interne din Tanzania echipamente de pompieri și salvare de sute de milioane de euro, însă contractul a stârnit o adevărată furtună politică în țara africană. Firma pare să fie una fantomă: pe site-ul Rom Solutions LTD apare un număr de telefon la care nu răspunde nimeni și nu este menționat nicăieri cine lucrează la această firmă sau cine o conduce.

„Libertatea” a aflat că unul dintre angajați este Tudor Tuleașcă, un fost inspector general din Ministerul Justiției în vremea lui Tudor Chiuariu, implicat în scandalul achiziționării de autovehicule în urma unei licitații cu dedicație.

Bărbatul a scris pe pagina personală de Facebook că lucrează la această companie cu sediul în Dar es Salaam, cel mai mare și mai bogat oraș din Tanzania.

În 2007, când era inspector la Ministerul Justiției, Tuleașcă ar fi coordonat licitația publică pentru reînnoirea parcului auto al ministerului. Atunci ministerul condus de Chiuariu ar fi înăsprit condițiile de participare la licitație pentru a favoriza un anumit dealer auto. Bărbatul ar fi fost adus în Minister de de la Iași de ministrul Chiuariu.

Într-o declarație de avere din 2011, Tuleașcă figura cu un autovehicul Land Rover, cu ceasuri de 7.000 de euro și cu datorii la bănci în valoare de 81 de mii de lei. Potrivit aceleași declarații, de la Ministerul Justiției câștiga 2.600 de lei pe lună.

Tudor Tuleașcă nu a răspuns la cererea „Libertatea” de a oferi un punct de vedere cu privire la potențiala implicare a firmei la care lucrează în scandalul tanzanian.

În aceste zile, autoritățile de la Dodoma îi audiază pe demnitarii care au fost implicați în semnarea unui contract guvernamental de achiziție de echipamente de salvare în valoare de 1.000 de miliarde de şilingi tanzanieni, adică 390 de milioane de euro. Președintele Tanzaniei l-a demis deja pe Ministrul de Interne și apoi au urmat demisiile în lanț ale altor demnitari.

Directorul general al Biroului pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei, John Mbungo, a declarat că va trimite o echipă în România, pentru investigaţii în legătură cu acest contract. „Trebuie să stabilim dacă presupusa firmă românească Rom International Solution chiar există”, a precizat el. Nu există înregistrată în România o firmă cu acest nume, dar există Rom Solutions LTD, cu sediul în Tanzania.

Astăzi, alți cinci membri din cadrul departamentului pentru situații de urgență din Tanzania au fost chemați la audieri. Se pare că făceau parte din echipa care a negociat contractul cu compania românească, potrivit Daily News Tanzania. Aceștia au trebuit și să predea Biroului pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei laptopurile Lenovo pe care le-au primit în dar în urma negocierilor și cei peste 700 de euro pe care i-au primit ca diurnă când au călătorit în Europa pentru negocieri.

Rom Solutions LTD. Este o companie fondată de profesioniști români, ai cărei domeniu principal de activitate este consultanța în supraveghere, securitate, tehnologia informației, comunicații și alte servicii conexe. Rom Solutions are o echipă de experți cu certificări înalte care combină educația, pregătirea și experiența practică și de asemenea, cunoașterea largă atât în domeniul tehnic, cât și în cel al afacerilor. Datorită acestui lucru, puterea noastră stă în experiența și cunoștințele angajaților care au o înțelegere profundă a proiectelor IT cerute și a complexității lor.

Cum se prezintă Rom Solutions LTD se prezintă pe site-ul propriu: