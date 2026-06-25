Capcana din spatele anunțurilor matrimoniale

Adina Mihai (31 de ani) și partenerul ei, Mădălin Dumitru (30 de ani), sosiseră legal în Marea Britanie în anul 2023. Planul lor infracțional era extrem de bine calculat.

Femeia oferea servicii sexuale prin intermediul site-ului Vivastreet, percepând un tarif de aproximativ 170 de lire sterline pe oră. Aceasta își promova serviciile inclusiv în perioada în care era însărcinată.

În timpul întâlnirilor, ea își convingea clienții să consume băuturi în care introducea discret GBL, un drog puternic utilizat frecvent în cazul agresiunilor sexuale pentru incapacitarea victimelor.

În timp ce femeia își adormea victimele, partenerul aștepta în fața locuinței. Ulterior, cei doi furau bani, bijuterii și ceasuri de valoare de la bărbații deveniți neajutorați.

Două victime de lux

Lăcomia cuplului a avut consecințe fatale pentru doi bărbați de afaceri importanți. Malcolm King (83 de ani), un milionar pasionat de vânătoarea de animale mari și magnat imobiliar, a murit în august 2024 în conacul său de 4 milioane de lire sterline din Cotswolds, după ce a băut vin amestecat cu GBL.

Românii i-au furat un ceas Rolex și l-au abandonat inconștient. Inițial, autoritățile au crezut că decesul a survenit din cauze naturale (probleme cardiace), însă ancheta ulterioară a scos la iveală adevărul.

De asemenea, Gary Mouat (37 de ani), un om de afaceri din Banbury (Oxfordshire), specializat în industria geamurilor, a fost găsit mort în iulie 2025, în circumstanțe absolut identice.

Ancheta s-a extins rapid după ce s-a aflat că românii au mai vizat alte două victime, care au supraviețuit din fericire otrăvirii. Cei doi escroci au fost arestați în flagrant de polițiști în timp ce încercau să fugă din locuința unui al cincilea bărbat.

Pledoarie fără remușcări în fața judecătorilor

În cadrul unei audieri desfășurate prin legătură video la tribunalul din Oxford, Adina Mihai și Mădălin Dumitru au asistat impasibili, fără a schița vreo emoție, în timp ce au pledat vinovați pentru două capete de acuzare de omor din culpă (manslaughter) și două capete de acuzare de administrare de otravă cu intenția de a răni.

Sentința finală urmează să fie pronunțată la o dată ulterioară.

„Adina Mihai și Mădălin Dumitru au folosit droguri pentru a-i incapacita pe bărbații care solicitau servicii sexuale, înainte de a-i fura. Pentru Gary Mouat, aceste acțiuni au avut consecințe fatale, așa că mă bucur că am primit răspunsuri pentru familia sa”, a spus Michael Roddy, inspector detectiv, Poliția din Thames Valley.

„Din păcate pentru domnul King, acțiunile nepăsătoare și profesionale ale lui Mihai și Dumitru au avut consecințe fatale. Gândurile noastre sunt alături de familia domnului King în aceste momente care trebuie să rămână incredibil de dificile”, a transmis Adam Staces, inspector detectiv, Poliția din Gloucestershire.