Stabiliți în Italia, Alex Masarie și Adriana Ginghină, proprietarii unei companii de bijuterii, au decis să se implice în lupta împotriva COVID-19.

„Avem parteneri din China care s-au oferit să ne trimită măști drept cadou, având în vedere că în Italia nu se mai găsesc. Așa că i-am întrebat dacă putem face o comandă mai mare pentru a ajuta instituțiile din zonă. Am comandat 5.000 de măști, alte 500 ne-au fost date de partenerii noștri. După aproximativ 7 zile, a sosit comanda și noi am început, eu și Adriana, să apelăm la organismele și instituțiile publice pentru a vedea cine are nevoie. Unele asociații voluntare, care lucrează pe ambulanțe, le terminaseră”, a declarat Alex Masarie, un român originar din Iași.

„Prin acest gest, am dorit să ne exprimăm solidaritatea și sprijinul total din față de cei care sunt implicați în această luptă în fiecare zi. Sperăm să putem pune în practică și alte acțiuni concrete în favoarea comunității”, au anunțat Alex și Adriana pe rețelele sociale.

Până acum, în Italia au fst diagnsticate cu coronavirus 63.927 de persoane, iar 6.077 au murit.

