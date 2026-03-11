Proprietarul i-a surprins în locuință

Potrivit comunicatului transmis de poliția din Treviso, citat și de Știri Diaspora, tentativa de spargere a avut loc pe Via Podgora, într-un apartament din oraș. Proprietarul locuinței a anunțat autoritățile după ce a descoperit mai multe persoane cu fețele acoperite în interiorul casei.

„Denunțătorul a raportat că a găsit patru persoane cu fețele acoperite în interiorul locuinței. Odată descoperiți, aceștia au fugit înainte de a comite furtul”, se arată în informarea poliției.

Suspecții au fugit imediat din locuință și s-au urcat într-un BMW negru, cu care au încercat să scape.

Urmărire până la centura orașului

După apelul proprietarului, echipajele Poliției de Stat au început imediat căutările în zonă. Mașina în care se aflau suspecții a fost identificată rapid pe Via Noalese, în apropierea aeroportului din Treviso.

A urmat o urmărire între BMW-ul în care se aflau suspecții și autospecialele poliției. Cursa s-a încheiat în apropierea șoselei de centură a orașului, unde agenții au reușit să oprească vehiculul.

Ce au descoperit polițiștii în mașină

Percheziția mașinii a scos la iveală mai multe obiecte folosite în mod obișnuit la spargeri. Polițiștii au găsit cagule, un cuțit, o pereche de cătușe din oțel și zeci de unelte de spargere.

Totuși, asupra șoferului a fost descoperit și un obiect neobișnuit.

„În interiorul vehiculului a fost găsită și o insignă de poliție românească, aflată în posesia șoferului”, au transmis autoritățile italiene.

În autoturismul BMW se aflau trei cetățeni români, o femeie de 33 de ani, fără antecedente penale, și doi bărbați de 40, respectiv 41 de ani, identificați cu condamnări anterioare pentru infracțiuni patrimoniale. Cei trei au fost raportați autorităților judiciare pentru tentativa de furt.

Cei doi bărbați cu antecedente au primit interdicția de a reveni în orașul Treviso timp de patru ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE