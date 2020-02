De Simona David,

Cei trei români sunt toţi bărbaţi, în vârstă de 29, 35 şi respectiv 50 de ani. Potrivit agenţiei spaniole de presă, ei ar fi venit din Germania, cu o escală de cinci ore pe un aeroport neprecizat din Spania.

Odată cu cei trei români a fost internat în acelaşi spital – Spitalul Militar Ramon de Lara – şi un cetăţean dominican care nu prezintă simptome, dar a avut contact cu ei. Conform purtătorului de cuvânt al spitalului, doi dintre românii internaţi prezintă simptome ce seamănă cu ”o viroză gripală”.

”I-am primit şi le facem investigaţiile pentru a confirma sau infirma diagnosticul în chestiune”, a precizat purtătorul de cuvânt, citat de Agerpres.

