De Iulia Marin,

Se numesc “turiști de lux” și au „evadat” din România, afectată de restricțiile privind răspândirea COVID-19, pentru a se relaxa în Suedia, o țară care a respins măsurile de izolare.

“Prietenii noștri sunt invidioși pe tot ce putem face aici”, spune Valentina.

Strategia Suediei de a gestiona criza coronavirus este una ieșită din comun, atât pentru Europa, cât și pentru întreaga lume. În vreme ce câteva țări sunt, mai mult sau mai puțin, blocate de restricții, Suedia este încă deschisă.

La finalul săptămânii trecute, cotidianul suedez “Aftonbladet” a relatat cazul așa-zișilor “turiști de lux” care au venit în Suedia pentru a se bucura de libertate: pot merge la coafor, la petreceri și la restaurant.

“Femeile din Europa vin aici pentru că țările lor sunt închise. Vin aici și să își aranjeze părul la salon, să își facă unghiile, să mănânce la restaurant și, seara, să meagă la petreceri”, a povestit o stilistă pe nume Sofia, citată de cotidianul suedez.

Există o măsură care interzice accesul în Suedia până la 15 mai, însă aceasta nu se aplică statelor din Uniunea Europeană și nici Marii Britanii, Islandei, statului Liechtenstein sau Elveției.

“Iată-ne liberi”

Cuplul de români format din Răzvan Oancea și Valentina Enescu se numără printre cei care au evadat din carantina impusă în țara lor natală pentru a veni în Suedia. Reporterii ziarului Expressen îi găsesc odihnindu-se la soare, pe o bancă din lemn, în centrul orașului Stockholm.

Întrebat ce părere are despre coronavirus, românul, care lucrează ca notar public, răspunde: „Eu nu am nicio părere, pentru că nu sunt medic, dar nu îmi plac efectele. Din cauza asta, am decis să părăsim România pentru Stockholm, pentru că aici suntem liberi. Poți să te plimbi, poți să ieși să mănânci, să faci cumpărături și cam atât. În România, poți ieși doar dacă ai documente la tine și numai pentru mâncare sau pentru a merge la serviciu”.

“Restaurantele, hotelurile, cafenelele și multe altele sunt închise. Nu poți ieși deloc fără un document”, adaugă Valentina, inginer de mediu.

România are aproape 10.000 de cazuri confirmate cu COVID-19 și aproximativ 500 de decese provocate de infecție și a fost, mai mult sau mai puțin, băgată în carantină.

“Sunt geloși pe libertatea noastră”

-Cum ați ajuns aici?

-În ziua în care am venit erau trei zboruri de la București și unul era către Stockholm. Este posibil să stăm în jur de două săptămâni sau poate mai mult, în funcție de cum evoluează situația din România, spune Răzvan.

-Ce faceți în Stockholm în aceste zile?

-Ne plimbăm în fiecare zi, admirăm peisajul și mergem la restaurante să mâncăm. Suntem liberi să facem diverse lucruri aici”, spune Valentina.

Sunt cazați la Hotel At Six, un complex de lux proaspăt construit, în centrul orașului Stockholm, la Brunkebergstorg. Nu sunt siguri ce să creadă despre abordarea Suediei în privința pandemiei, explică ei.

Chestionați despre părerea familiilor și a prietenilor despre plecarea lor la

Stockholm, Valentina spune: “Sunt geloși pe tot ce putem face. Mâine urmează să mă tund, ceea ce nu aș fi putut face în România”.



