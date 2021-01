Presa germană menționează că între cei patru bărbați s-a iscat un conflict după ce au consumat alcool. Situația a degenerat rapid, iar lituanienii s-au năpustit asupra românilor și i-au măcelărit fără milă, cu cuțitele, după care balticii au dispărut fără urmă.

George P. și Marius K. locuiau împreună de mai mulți ani în orașul Wittenberge, situat landul Brandenburg, din nord-estul Germaniei. Politiștii germani au aflat că la începutul lui 2019, cei doi români i-au primit în apartamentul pe care îl închiriase pe Aleksejus, 41 de ani, și pe Tomas, doi lituanieni.



Românii i-au găzduit un timp pe baltici și i-au ajutat să-și găsească un loc de muncă. Unul dintre ei a rămas să locuiască alături de români timp de câteva luni.

Într-o primă fază, anchetatorii au făcut legătura între moartea celor doi români și dispariția colegului lor de apartament, Tomas, dar încă nu știau că mai există și un al doilea ucigaș.



Detectivii l-au descoperit și pe conaționalul acestuia, Aleksejus,

urmărind numărul de telefon al lui Tomas. Aleksejus a fost arestat pe 11 iunie, după ce încercase să fure o mașină.

Aleksejus a mărturisit dubla crimă, potrivit cotidianului Markische Allgemeine, iar cei doi baltici au fost duși în fața instanței de district Neuruppin și acuzați de omor și complicitate la omor.

Lituanienii s-au cunoscut în pușcărie

Cei doi lituanieni au antecendete penale, s-au cunoscut într-o închisoare, în țara lor, notează portalul Lokales aus der Prignitz. Potrivit sursei citate, Aleksejus a fost considerat mai întâi doar martor la crimă, însă s-a dat de gol, deși mai întâi a negat orice implicare în acest caz. „Am omorât pe cineva, dar nu-mi amintesc decât de o persoană”, a spus lituanianul, conform sursei menționate.

Tot scandalul ar fi izbucnit, a povestit Aleksejus, de la George și Tomas, dar lucrurile păreau să se calmeze. Apoi, lituanienii au plecat să facă unele cumpărături, dar când s-au întors a reizbucnit scandalul. La întoarcere, Tomas ar fi intrat în camera lui George, urmat de Aleksejus.

„Eu sunt ucigașul”

Acesta din urmă a mărturisit că a luat un cuțit, iar în timp ce Tomas l-a imobilizat pe George, el l-a fi ucis cu cuțitul. După care s-a răzgândit și și-a schimbat din nou declarația, pentru a-l scoate din cuplă pe prietenul său. „Eu sunt ucigașul, Tomas nu are nicio vină. Eu eram beat, ce pot spune e doar că Tomas nu are nicio implicare. Eu am fost”, a afirmat

Aleksejus în fața instanței. Apoi, a refuzat să mai vorbească, motivând că nu își mai amintește nimic.

Procesul a fost deocamdată întrerupt, iar pe 25 ianuarie ar urma să fie reluat.

