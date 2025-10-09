Momentul este celebrat prin evenimentul „Gala 200. Transplantul hepatic de la donator viu – Viața continuă prin tine”, organizat de Agenția Națională de Transplant (ANT) și Asociația Zetta, cu ocazia Zilei Europene a Donării și Transplantului de Organe, conform en.life.

Evenimentul se va desfășura la Teatrul Elisabeta, joi, 9 octombrie 2025.

Transplantul hepatic de la donator viu este una dintre cele mai dificile intervenții chirurgicale din lume, implicând o complexitate tehnică extraordinară și riscuri majore atât pentru pacient, cât și pentru donator.

„Transplantul hepatic de la donator viu reprezintă o șansă reală la viață pentru pacienți. Fiecare poveste de succes ne reamintește cât de valoroasă este implicarea donatorilor și dedicarea echipelor medicale. Această gală ne oferă oportunitatea de a celebra realizările medicale extraordinare și de a transmite mai departe importanța donării de organe, arătând cât de mult contează să spui DA pentru VIAȚĂ”, a declarat Dr. Guenady Vatachki, directorul executiv al ANT.

Transplantul hepatic de la donator viu nu este doar o performanță medicală, ci și o lecție profundă de umanitate. Este „singura procedură medicală prin care un om sănătos își riscă propria viață”, donând peste 50-60% din ficatul său pentru a salva o altă persoană.

Evenimentul „Gala 200” aduce un omagiu donatorilor, pacienților și echipelor medicale care au făcut posibil acest miracol al vieții. În cadrul galei vor fi premiate personalități medicale de excepție și tineri medici.

Pe scenă vor urca și pacienți care au beneficiat de transplanturi hepatice.

