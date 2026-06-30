România conduce clasamentul taxării salariilor în UE

O analiza Euronews compară salariul brut cu venitul net rămas după plata impozitului pe venit și a contribuțiilor obligatorii.

Pentru o persoană singură, fără copii și cu salariul mediu, România ocupă primul loc în clasament, cu o povară fiscală de 41,5%.

Media la nivelul Uniunii Europene este de 29,1%, cu peste 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în România.

La polul opus se află Cipru, unde doar 15,1% din salariul brut este direcționat către stat. Grecia ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai reduse taxe, cu 17%. Locul al treilea este ocupat de Cehia și Irlanda care au taxe de 21,6%. Nici Portugalia nu stă rău, cu taxe de 21,8% din salariul brut.

În medie, un angajat din Uniunea Europeană câștigă anual 37.958 de euro brut. După taxe și contribuții rămâne cu 26.929 de euro, ceea ce înseamnă că 11.029 de euro ajung la bugetul statului.

Țările cu cele mai mari taxe pe salarii

România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Europa. Potrivit Eurostat, pentru un român singur, fără copii, impozitul ajunge la 41,5%, un cuplu cu un singur venit și doi copii cu doi copii rămâne fără o treime din venit (33,4% ajunge la stat), iar o familie cu doi salariați și doi copii plătește la stat impozite de 38,3%.

Concret, țara noastră are cele mai mari impozite pentru toate cele trei categorii.

După România, cele mai ridicate ponderi ale taxării muncii din Europa sunt în:

Lituania – 39,1%;

Belgia – 37,6%;

Slovenia – 36,9%;

Germania – 34,8%;

Danemarca – 34%;

Ungaria – 33,5%.

Peste media Uniunii Europene se află și Luxemburg (32,6%), și Croația (31,5%).

În schimb, Spania (22,1%), Italia (24,1%), Franța (26,2%) și alte state din Europa taxează într-o măsură mai redusă veniturile salariale.

Familiile cu copii plătesc mai puțin

Datele arată că existența copiilor în întreținere reduce semnificativ povara fiscală în multe state europene.

Pentru un cuplu cu un singur salariu și doi copii, media europeană a taxării scade la doar 8%.

România rămâne însă și în această categorie pe primul loc, cu o povară fiscală de 33,4%, mult peste următoarea clasată, Lituania, unde nivelul este de 23,8%.

În Grecia și Polonia, situația este chiar inversă: datorită alocațiilor și rambursărilor fiscale, unele familii ajung să încaseze mai mult decât salariul brut.

Germania oferă unul dintre cele mai mari avantaje fiscale familiilor

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Germania.

Pentru o persoană singură fără copii, taxarea salariului ajunge la 34,8%. În schimb, pentru un cuplu cu un singur venit și doi copii, aceasta scade la doar 0,2%.

În termeni financiari, diferența este uriașă.

La un salariu brut anual de 47.514 euro, o persoană singură rămâne cu aproximativ 31.000 de euro, în timp ce o familie cu doi copii încasează 47.424 de euro, diferența fiind de 16.424 de euro.

Europenii care rămân cu cei mai mulți bani din salariu

În timp ce la impozite și taxe pe salarii suntem pe primul loc, la salariile nete anuale medii ne clasăm pe locul trei din coadă.

Mai exact, veniturile brute anuale din România sunt de 22.620 euro, iar cele nete, banii sunt de 13.233 de euro. Practic, aproape jumătate din ce câștigăm ajunge la stat.

Doar bulgarii și ungurii rămân cu mai puțin bani decât noi: Bulgaria – venituri brute anuale 16.744 euro și venituri nete anuale 13.017 și Ungaria – venituri brute anuale 19.500 euro și venituri nete anuale 12.967 euro.

În schimb, cei din Luxemburg rămân cu cei mai mulți bani: venituri brute anuale 80.555 euro și venituri nete anuale 54.260 euro.

Podiumul este completat de Irlanda (venituri brute anuale 56.492 euro și venituri nete anuale 44.263 euro) și Danemarca (venituri brute anuale 66.600 euro și venituri nete anuale 41.981 euro).

Nemții rămân cu 31.000 de euro din veniturile anuale brute de 47.514 euro, în timp ce francezii 30.832 din 41.764 euro, iar spaniolii cu 25.263 euro din 32.446 euro și italienii cu 24.471 euro din 32.446 euro.

Economist: contează întreaga povară fiscală, nu doar impozitul pe venit

Alex Mengden, economist la Tax Foundation, spune că simpla comparație a impozitului pe venit nu reflectă întreaga presiune fiscală suportată de angajați.

„De exemplu, povara fiscală asupra forței de muncă din Danemarca este sub cea din Polonia, dar Danemarca apare în fruntea clasamentului deoarece impozitarea forței de muncă se bazează aproape exclusiv pe impozitul pe venitul persoanelor fizice, în timp ce în Polonia contribuțiile sociale reprezintă de aproape 2,5 ori mai mult decât ceea ce plătește un angajator pentru un lucrător cu salariu mediu decât impozitul pe venitul persoanelor fizice, plasând-o pe ultimul loc în clasament.”, atrage specialistul atenția.

Polonia are taxe pe salariul brut de 27,7%, iar veniturile brute anuale medii sunt de 22.340 euro și cele nete anuale 16.163 euro. Danemarca are în schimb taxe de 34%, iar veniturile brute anuale 66.600 euro și veniturile nete anuale 41.981 euro.

Analiza evidențiază diferențele majore dintre sistemele fiscale europene. În cazul României, contribuțiile sociale și taxele aplicate salariilor generează cea mai mare povară fiscală asupra angajaților din Uniunea Europeană.

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