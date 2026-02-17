Tinerii din UE folosesc des instrumente de Inteligență Artificială

În 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană utilizau instrumente generative de inteligență artificială (AI). Această proporție este de aproape două ori mai mare decât proporția persoanelor din populația generală care utilizau aceste instrumente (32,7% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani), notează Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Tinerii introduc utilizarea AI în diferite domenii ale vieții. Utilizarea instrumentelor AI în scopuri private a fost mai frecventă în rândul tinerilor (44,2%) decât în rândul populației generale (25,1%). Așa cum era de așteptat, persoanele din grupa de vârstă mai tânără erau mai predispuse să utilizeze instrumente de AI pentru educația formală (39,3%), comparativ cu 9,4% din populația generală. În schimb, utilizarea profesională era relativ similară între aceste grupe de vârstă (15,8% față de 15,1%), deoarece mulți tineri nu au intrat încă pe piața muncii.

România s-a situat pe ultimele locuri în UE, în 2025, la numărul de tineri care folosesc instrumentele AI. Sursa foto: Eurostat.

România, pe ultimele locuri în UE la folosirea AI în rândul tinerilor

Dintre țările UE, cele mai mari procente de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care utilizează instrumente de Inteligență Artificială generativă au fost înregistrate în Grecia (83,5%), Estonia (82,8%) și Cehia (78,5%).

Cele mai mici procente au fost înregistrate în România (44,1%), Italia (47,2%) și Polonia (49,3%).

Ce înseamnă Inteligența Artificială generativă

Inteligența Artificială Generativă (GenAI) este acea ramură a IA care nu se mulțumește doar să analizeze datele existente, ci creează conținut nou.

GenAI se bazează pe modele de învățare profundă (Deep Learning) antrenate pe seturi uriașe de date (texte, imagini, sunete). Aceste modele învață tiparele și structura datelor, astfel încât, atunci când îi dai o comandă (un prompt), ele prezic ce element urmează pentru a crea ceva coerent.

Ce poate genera?

Text: Articole, cod de programare, poezii, traduceri sau răspunsuri la întrebări (ex: ChatGPT, Gemini). Imagini: Fotografii ultra-realiste sau ilustrații artistice (ex: Midjourney, DALL-E). Audio: Muzică nouă în stilul unui anumit compozitor sau clonarea unei voci umane. Video: Clipuri scurte create doar din descrieri textuale (ex: Sora, Veo).