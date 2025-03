Rusia acuză România că interferează în politica sa internă

Documentele se referă la un forum recent desfășurat în Parlamentul României, intitulat „Marea Neagră: granița viitorului pentru o Europă sigură și stabilă”.

Acest lucru a fost raportat de șeful comisiei, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Securitate și Anticorupție, Vasili Piskarev.

„Materialele colectate au fost trimise Procuraturii Generale a Federației Ruse pentru o evaluare juridică și luare a deciziilor în conformitate cu acțiunile noastre politice și diplomatice, precum și ale legislației ruse și diplomatice”, a precizat Vasili Piskarev.

Mai exact, oficialii ruși se referă la Forumul organizat de Free Nations of PostRussia Forum, o organizație poloneză, intitulat „Marea Neagră: Frontiera viitorului pentru o Europă sigură și stabilă”.

Afiș Forum Marea Neagră – Foto Freenationsrf

Acuzații grave aduse României

Conform deputaților ruși, la acest eveniment „s-au făcut apeluri repetate către țările occidentale, inclusiv din partea agenților străini, să realizeze înfrângerea militară a Rusiei și să o dezmembreze în multe state independente”.

Vasili Piskarev, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Securitate și Anticorupție, a declarat că materialele au fost trimise pentru „o evaluare juridică și luare a deciziilor în conformitate cu acțiunile noastre politice și diplomatice”.

Autoritățile ruse susțin că la forum au participat reprezentanți ai unei „organizații teroriste interzise în Rusia”.

De asemenea, Piskarev a afirmat că autoritățile române „le-au oferit teroriștilor o platformă parlamentară pentru a efectua provocări împotriva țării noastre”.

În plus, deputații ruși au menționat că la eveniment au existat propuneri de „retragere a Rusiei din Marea Neagră”.

Aceștia consideră că astfel de declarații conțin elemente infracționale, reprezentând „apeluri publice pentru acțiuni care vizează încălcarea integrității teritoriale a Federației Ruse”.

Deocamdată, autoritățile române nu au comentat aceste acuzații venite din partea Rusiei. Rămâne de văzut care va fi răspunsul oficial al României la dosarul deschis de Procuratura Generală din Moscova.

De altfel, o analiză din presa franceză arată că România e printre „obiectivele” lui Vladimir Putin, după încheierea războiului din Ucraina.

Forum organizat de un ONG polonez

Săptămâna trecută, pe 19 martie, ONG-ul Post-Russia Free Nations Forum a organizat o dezbatere în clădirea Parlamentului României, eveniment public. Însă nu este precizată nicio implicare a autorităților române.

Potrivit programului forumului, printre temele discutate s-au numărat: Rolul Mării Negre în Securitatea globală, Consolidarea cooperării NATO și UE în regiunea Mării Negre, rolul României în reconstrucția Ucrainei.

"Bucharest Post-Russia Road Maps" - draft version of final summary (edited by Janusz Bugajski) of 15th Free Nations #PostRussia Forum (in partnership with Paneuropa Romania and Bucharest Center for Economy & Society), - #BlackSea: Frontier of the Future for Secure & Stable… pic.twitter.com/yFYj02W0YP — Free Nations PostRussia Forum (@freenationsrf) March 18, 2025

La acest forum a participat ministrul bulgar de interne Daniel Mitov, potrivit BTA.

👇Todor Tagarev (Bulgarian🇧🇬 defense policy maker and researcher who has served in several senior position in the national defense, including as defence minister of #Bulgaria (March-May 2013, June 2023-April 2024) fragment of speech during 15th Free Nations #PostRussia Forum (in… pic.twitter.com/HPFy1cSLqF — Free Nations PostRussia Forum (@freenationsrf) March 24, 2025

Forumul Free Nations PostRussia a fost fondat în Polonia în 2022. Acesta se descrie ca o mișcare civică care pledează pentru o mai mare autonomie regională în Rusia.

Marea Neagră a fost, totodată și principalul subiect al negocierilor ruso-americane de la Riad.

