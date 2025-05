Jurnalistul Chay Bowes, corespondent Russia Today, expulzat

Potrivit informațiilor transmise de TASS și preluate de presa rusă, Chay Bowes ar fi fost reținut joi seară pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, de către șase polițiști români, și ulterior expulzat spre Istanbul.

Jurnalistul venise cu intenția declarată de a relata despre alegerile prezidențiale din România, însă Poliția de Frontieră a confirmat că acesta avea o interdicție activă de a intra pe teritoriul național.

„În urma verificărilor a rezultat faptul că bărbatul avea interdicție de a intra pe teritoriul național, sens în care polițiștii de frontieră nu i-au permis intrarea în România. Cetățeanul irlandez a fost informat despre situație și i s-a înmânat și un formular privind măsura dispusă și motivul acesteia, precum și modalitatea legală de a o contesta. Persoana a rămas în zona de tranzit și a achiziționat bilet pentru o cursă în direcția Turcia, decolând câteva ore mai târziu”, a precizat Poliția de Frontieră, conform Mediafax.

Propaganda de la Kremlin, despre România: „Terenul de testare al autocraţilor pentru o viitoare Europă”

Margarita Simonian a reacționat dur pe platforma X, acuzând România că „testează autocrația” în Europa și că l-a expulzat pe Bowes fără motiv real.

„Chay este irlandez şi, deşi o ţară din UE poate refuza intrarea unui alt cetăţean al UE în condiţii extreme, acesta trebuie să reprezinte o ameninţare la adresa «ordinii publice, securităţii sau sănătăţii». Chay nu a comis nicio infracţiune în afară de planurile sale profesionale de a acoperi alegerile din România pentru noi. Încă o dată, România se dovedeşte a fi terenul de testare al autocraţilor pentru o viitoare Europă”, a scris Margarita Simonian, pe rețeaua de socializare a lui Elon Musk, care este interzisă în Rusia din 2022.

În apărarea jurnalistului irlandez a sărit și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

„Este un jurnalist, îşi desfăşoară activitatea profesională şi nu doar că este împiedicat să o facă, ci i se interzice”, a spus Zaharova, citată de agenţia oficială de presă a statului rus, TASS.

Pe de altă parte, Poliția de Frontieră din România a explicat că măsura de nepermitere a intrării a fost luată în conformitate cu legislația în vigoare și că motivul exact al interdicției a fost comunicat direct persoanei vizate, conform procedurilor legale.

Chay Bowes este cunoscut pentru articolele sale pro-ruse și pentru pozițiile controversate privind războiul din Ucraina, ceea ce a atras deja atenția mai multor state europene. Jurnalistul irlandez ar fi venit în România pentru a relata despre alegerile prezidențiale.

Ce spune jurnalistul Russia Today

Câteva ore mai târziu, Margarita Simonian a postat din nou pe X. Aceasta subliniază că „reținerea și deportarea” lui Chay Bowes „a fost o operațiune planificată – sancționată de sus”.

„Am fost dus într-o cameră de interogatoriu și mi-au prezentat un document care fusese pregătit și ștampilat în prealabil. Nu m-au lăsat să fac o copie sau o fotografie, dar scria că sunt o amenințare la adresa securității statului. Este cu adevărat șocant. Ei bine, nu chiar atât de șocant în contextul UE și al României. Cred că acest lucru a venit de la Bruxelles și nu de la București”, spune corespondentul RT, Chay Bowes, într-un videoclip publicat pe X.

„Au urcat în avion, au întrebat cine e Chay Bowes și șase dintre ei m-au luat de acolo”, a mărturisit Bowes.

„În acest moment, ar fi de o naivitate impardonabilă să presupunem altceva”, a concluzionat redactorul-şef al postului Russia Today (RT).

