Suedia domină Europa la viteza internetului din trenuri

Potrivit unei analize Speedtest Intelligence realizate de Ookla pentru al doilea trimestru al anului 2025, Suedia oferă cel mai rapid WiFi din trenurile europene, cu o viteză mediană de 64,6 Mbps, de peste patru ori mai mare decât media celor 15 țări analizate (7,6 Mbps).

Pe locul doi este Elveția, cu viteza medie a internetului de 29,8 Mbps, urmată de Irlanda, 26,3 Mbps, și Cehia, 23,4 Mbps.

Locurile cinci și șase sunt ocupate de Franța și Germania, cu 19,1 Mbps, respectiv 14,8 Mbps.

România ocupă locul șapte în acest clasament.

România, fără trenuri de mare viteză, înregistrează 12,5 Mbps, peste media europeană și semnificativ mai mare decât vitezele înregistrate de unele dintre cele mai dezvoltate economii ale continentului.

Olanda, pe ultimul loc la viteza internetului din trenuri

Olanda se clasează pe ultimul loc la viteza conexiunii WiFi din trenuri, cu o medie de 0,4 Mbps, adică de peste 30 de ori mai lentă decât cea din România. Asta deși este țara care are cele mai punctuale trenuri din Uniunea Europeană.

„Calitatea internetului în trenuri și vitezele WiFi în Europa diferă cel mai mult acolo unde coridoarele feroviare sunt (sau nu sunt) tratate ca zone de acoperire prioritară/dedicată”, a declarat Luke Kehoe, analist la Ookla.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Suedia, modelul de urmat

Succesul Suediei vine dintr-o strategie clară de integrare a infrastructurii telecom în cea feroviară.

„Suedia ia măsuri rapide și în ceea ce privește FRMCS (comunicații feroviare bazate pe 5G) și îmbunătățiri specifice ale rețelei 5G pe rutele feroviare, care împreună consolidează acoperirea și capacitatea acolo unde circulă trenurile”, a explicat Kehoe.

„Această abordare «tratarea mobilului ca infrastructură feroviară» contează mai mult decât simpla geografie”, a adăugat el.

Italia și Spania, sub așteptări

În contrast, mai multe economii mari din Europa se află sub media continentală:

Italia – 4,8 Mbps

Spania – 1,5 Mbps

Regatul Unit – 1,1 Mbps

Austria – 0,7 Mbps

Olanda – 0,4 Mbps

„Performanța Wi-Fi-ului nu este o problemă specifică trenului; este o problemă generală a sistemului end-to-end”, a declarat Laurent Troger, fost președinte al Bombardier Transportation.

Troger subliniază: „chiar și în cadrul unei țări există o volatilitate semnificativă a calității vitezei Wi-Fi din tren”, ceea ce înseamnă că rezultatele medii pot ascunde diferențe regionale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE