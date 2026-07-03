În acest context critic, la Senatul României a avut loc o mobilizare majoră. Reprezentanți ai instituțiilor statului, parlamentari, lideri din mediul de business, ONG-uri și reprezentanți ai elevilor și studenților s-au reunit în cadrul dezbaterii „Scutul digital al copilăriei”. Evenimentul, organizat de Tribuna Consumatorilor și Asociația Sută la Sută Românesc, a pus bazele unui manifest comun pentru protecția minorilor în fața riscurilor uriașe generate de gambling.

Dependența de jocuri de noroc și riscul de suicid: „Adolescenții văd săli la tot pasul”

Prezentă la eveniment, Diana Stoica, lidera deputaților USR și co-inițiatoare a pachetului legislativ cunoscut drept „Legea Fără Păcănele”, a atras atenția asupra consecințelor de natură psihologică și socială. Aceasta a subliniat că dependența de jocuri de noroc este direct asociată cu cel mai ridicat risc de suicid dintre toate formele de adicție. În opinia sa, expunerea constantă din mediul fizic și reclamele agresive din online lasă tinerii vulnerabili în fața operatorilor. Măsura recentă prin care operatorii trebuie să obțină obligatoriu autorizație de la autoritățile locale este doar un prim pas dintr-un pachet legislativ mult mai amplu, aflat în pregătire.

La rândul său, senatorul Sebastian Cernic a subliniat că statul român are datoria de a oferi instrumente digitale concrete pentru a opri accesul minorilor. El a indicat o oportunitate recentă, mai exact aplicația europeană bazată pe tehnologia Zero-Knowledge Proof, anunțată la nivelul UE pe 15 aprilie 2026. În prezent, sectorul jocurilor de noroc online din România implică riscuri majore, parțial din cauză că verificarea biometrică nu este obligatorie de la prima depunere la terminalele self-pay, iar responsabilitățile sunt fragmentate între instituții.

Printre măsurile urgente propuse se numără identificarea obligatorie la terminalele de plată înainte de orice alimentare, eliminarea pragului de 200 de euro pentru verificarea biometrică și conectarea terminalelor direct la registrul de autoexcludere.

O soluție inovatoare a fost explicată de senatorul Vasile-Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații și inteligență artificială. Acesta a detaliat modul în care funcționează Aplicația UE Zero-Knowledge Proof, o platformă open-source și gratuită, construită special pentru reglementarea gamblingului online.

Sistemul permite utilizatorului să demonstreze că are vârsta legală fără a transmite CNP-ul, poza buletinului sau alte date personale inutile. Pe baza acestei tehnologii, senatorul a formulat o propunere legislativă care să oblige operatorii licențiați din România să folosească metode robuste de verificare, eliminând simplele bife sau declarații pe proprie răspundere care pot fi falsificate ușor de minori.

Orizontul de reglementare este susținut și de alte instituții-cheie. László Borbély, Consilier de Stat, a amintit că protecția minorilor în spațiul virtual face parte din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 a ONU. Din perspectiva controlului pieței, Lucian Teodor Rus, Secretar General al ANPC, a vorbit despre necesitatea unei transparențe totale în ceea ce privește bonusurile și ofertele publicitare care targetează tinerii.

De asemenea, Vlad Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a punctat că modificarea legii „know your client” trebuie realizată imediat, eliminând termenul actual de 30 de zile în care un cont poate funcționa fără verificări stricte, perioadă în care se instalează deja dependența.

Vocea elevilor: „Jocurile de noroc vin la noi, prin influenceri și sport”

Ministerul Educației, prin secretarul de stat Sorin Ion, a prezentat măsurile curente din școli, axate pe consiliere psihopedagogică și depistare timpurie, punctând însă că succesul depinde de o colaborare strânsă între școală și familie.

Perspectiva directă a tinerilor a fost adusă în discuție de elevul Moacă Marinescu Luca Andrei. Într-un discurs extrem de apreciat, el a demontat mitul conform căruia tinerii caută activ aceste platforme. În realitate, jocurile de noroc vin spre ei prin reclamele difuzate masiv în timpul competițiilor sportive, prin campaniile cu influenceri de pe rețelele de socializare și prin presiunea grupului de prieteni.

Soluții practice și lansarea campaniei „Log-out, Go-out”

Dincolo de componenta legislativă, societatea civilă propune măsuri de prevenție activă. Lidia Feher, Președinte Executiv al Asociației Sută la Sută Românesc, a anunțat că reducerea expunerii la gambling trebuie însoțită de alternative reale de petrecere a timpului liber. Printre propuneri se numără deschiderea curților școlilor pe timp de vacanță și înființarea de huburi gratuite de recreere pentru copii.

În cadrul evenimentului moderat de jurnalistul Dorin Chioțea, participanții au adoptat textul unei scrisori comune adresate ANCOM, cu scopul de a include oficial România în mecanismul de coordonare european.

Totodată, a fost anunțată lansarea oficială a campaniei online de prevenție „Log-out, Go-out”. Sub sloganul „Trăiește jocul, nu juca viața”, platforma digitală dedicată le oferă tinerilor, părinților și profesorilor resurse, ghiduri și instrumente de suport pentru a gestiona și combate tentația gamblingului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE