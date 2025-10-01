El a precizat că o variantă la care se gândește este să se recurgă la parteneriate public-private pentru construcția și administrarea acestora. „Dacă îmi permiteți, la nivel de intuiție la momentul acesta, cred că trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile. Și atunci, eu m-aș îndrepta către parteneriate public-private pentru construcție și administrare de spitale”, a spus Nicușor Dan la Euronews România.

Și a continuat: „Sunt modele de astfel de parteneriate, întinse pe 20-25 de ani, care au și avantajul că nu trebuie să te împrumuți pentru toți banii, ci plătești pe toată durata asta și construcția, și întreținerea ulterioară, astfel încât să construim mult mai repede și acolo unde spitalul este mult prea vechi, pur și simplu să demolăm, să facem altul la loc”.

Precizările au venit în contextul tragediei de la Iași, unde 7 copii au murit din cauza unor infecții nosocomiale luate în Spitalul Sfânta Maria.

„Și aici din nou vorbesc la intuiție, trebuie să facem un calcul de eficiență, pentru că mult prea mult din sistemul nostru sanitar se duce pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinici, ambulatorii ale spitalelor. Și atunci, când vom desena, că suntem obligați să facem o arhitectură a noului sistem de sănătate, trebuie să luăm în calcul o funcționare corectă, deci o dimensionare mult mai redusă a spitalelor în întregul lanț de sănătate. Asta îmi spune intuiția, dar bineînțeles că toată această intuiție trebuie confirmată de specialiști, care să vină cu planuri, cu calcule, cu socoteli de bani”, a conchis șeful statului.

