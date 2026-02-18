Situația critică l-a determinat pe premierul Ilie Bolojan să se deplaseze miercuri dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al MAI, pentru a coordona intervențiile, în condițiile în care zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică, iar infrastructura de transport este grav perturbată.

Din cauza viscolului și a ninsorilor abundente, au fost înregistrate efecte în 102 de localităţi din 21 de judeţe (Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehendinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea) şi municipiul Bucureşti.

Autostrăzi și porturi închise

Viscolul a impus restricții severe de circulație. Conform IGSU, traficul este complet blocat sau restricționat pe artere vitale:

Autostrăzi închise: Circulația este oprită integral pe Autostrada A7 (Moldovei) și Autostrada A3, precum și pe porțiuni din A1 (sensul Pitești-București) și A0 (Cornetu, Ilfov), unde un vehicul a derapat.

Drumuri Naționale: Patru drumuri naționale sunt închise (DN 23B, DNCB, DN 22, DN 2B), iar pe altele sunt impuse restricții de tonaj.

Aeroportul Otopeni: Condițiile meteo au afectat 13 curse aeriene (8 anulate și 5 redirecționate), iar două piste au fost închise temporar.

Calea ferată: Trenurile care sosesc sau pleacă din București înregistrează întârzieri de aproximativ 60 de minute.

Naval: Manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța și în Bara Sulina.

205 localități au rămas fără curent electric

Efectele viscolului se resimt puternic în rețeaua de electricitate. Peste 166.800 de consumatori din 205 localități au rămas fără curent electric.

Cele mai afectate județe sunt Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Neamț, Prahova, Tulcea și Vrancea.

Ambulanțe blocate în nămeți

Intervențiile medicale au fost o cursă contra cronometru. Salvatorii au trebuit să deszăpezească 10 ambulanțe rămase blocate în șase județe și în București.

Un caz dificil a fost raportat în județul Giurgiu, unde o ambulanță care efectua un transfer interclinic a fost blocată temporar de două tiruri care au derapat. Din fericire, în toate cazurile, pacienții au ajuns cu bine la spital.

Mobilizare masivă de forțe

Peste 18.000 de lucrători și 8.000 de mijloace tehnice au fost mobilizați la nivel național. Pompierii au intervenit pentru degajarea a 231 de copaci și 15 stâlpi de electricitate prăbușiți sub greutatea zăpezii, care au avariat 96 de autoturisme.

De asemenea, 44 de autovehicule înzăpezite au fost repuse în mișcare de echipele de intervenție.

IGSU a suplimentat forțele în județele aflate sub Cod Portocaliu și reînnoiește apelul către populație să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să nu blocheze utilajele de deszăpezire.