Rolul României ca pol de securitate

Alina Inaieh, una dintre moderatoarele evenimentului, a subliniat importanța abordării extinse a conceptului de securitate: „Acum am început și noi, în sfârșit, să înțelegem securitatea în sens mult mai larg. Mergem dincolo de aspectele militare, ne uităm la aspectele geoeconomice.”

Discuțiile au acoperit o gamă largă de subiecte, de la securitatea lanțurilor de aprovizionare și infrastructura critică, până la dezvoltarea industriei de apărare românești. Un accent deosebit a fost pus pe combaterea corupției în domeniul securității.

În contextul actual, România își consolidează poziția nu doar ca pol de stabilitate, ci și ca un important actor în securitatea regională. Inaieh a remarcat: „Suntem un pol de securitate, deci trebuie să recunoaștem că mai sunt foarte multe de făcuți. Suntem, oarecum, la jumătatea drumului.”

Expertul a subliniat potențialul țării de a proiecta securitate dincolo de granițele sale, în special în regiunea Mării Negre. Această perspectivă evidențiază rolul strategic crescând al României în arhitectura de securitate europeană.

European Strategic Group

Evenimentul a marcat și lansarea European Strategic Group, o inițiativă ambițioasă menită să faciliteze discuții și analize pe termen lung în domeniul securității. Acest grup își propune să devină o platformă de reflecție și advocacy pentru aspecte strategice europene.

„Noi acum lansăm, de fapt ieri am lansat, European Strategic Group, grupul strategic european, care vrem să înceapă cu această discuție, dar care este un grup de reflexie, de discuție și chiar de advocacy, de ce nu, care va avea existența pe parcursul mai multor ani și nu doar cu acest eveniment,” a explicat Inaieh.

Perspective de viitor

Evenimentul de la Institutul Aspen reprezintă doar începutul unei serii de discuții și analize aprofundate pe tema securității. Organizatorii au anunțat deja planuri pentru viitoare întâlniri, inclusiv Bucharest Forum, programat pentru sfârșitul lunii octombrie.

Aceste inițiative subliniază angajamentul României de a-și consolida rolul în arhitectura de securitate regională și europeană. Prin aducerea laolaltă a experților internaționali și a factorilor de decizie locali, țara își propune să contribuie activ la modelarea politicilor de securitate viitoare.

