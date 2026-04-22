De ce taie Lufthansa zeci de mii de zboruri

Potrivit companiei Lufthansa, prețul combustibilului pentru aviație s-a dublat față de perioada de dinaintea conflictului din Iran. La aceste costuri se adaugă și cheltuieli suplimentare generate de conflicte de muncă, ceea ce a determinat grupul să ia măsuri rapide pentru limitarea pierderilor.

„Ajustările de orar reduc numărul de zboruri neprofitabile pe distanțe scurte în rețeaua Lufthansa Group. Consolidarea planificată a rețelei europene se desfășoară în cele șase hub-uri ale Lufthansa Group din Frankfurt, München, Zürich, Viena, Bruxelles și Roma. Prin urmare, pasagerii vor continua să aibă acces la rețeaua globală de rute, în special la conexiunile pe distanțe lungi”, transmite compania.

În total, reducerea zborurilor va duce și la o economie estimată de peste 40.000 de tone de combustibil.

Sibiu pierde legătura cu München

Una dintre cele mai importante schimbări este retragerea, începând cu 18 aprilie, a celor 27 de aeronave operate de Lufthansa CityLine. Această decizie duce la anularea rutei München – Sibiu, care era operată de 17 ori pe săptămână.

Pentru a compensa pierderea acestei conexiuni, aeroportul din Sibiu, împreună cu partenerii din grup, a introdus măsuri de creștere a capacității pe alte rute:

Zborurile Sibiu – Viena, operate de Austrian Airlines, cresc de la 5 la 7 pe săptămână

Sunt introduse curse suplimentare marți și sâmbătă

Se folosesc avioane mai mari, de tip Airbus A320, cu aproximativ 180 de locuri.

Această schimbare aduce aproape 3.000 de locuri suplimentare disponibile pentru pasageri doar în luna mai, potrivit Ora de Sibiu.

Lufthansa reorganizează zborurile la nivel european

Reducerea zborurilor face parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a rețelei Lufthansa, care vizează cele șase hub-uri principale: Frankfurt, München, Zürich, Viena, Bruxelles și Roma

Compania renunță la rutele neprofitabile și consolidează conexiunile prin hub-uri mai eficiente, pentru a menține accesul la zborurile pe distanțe lungi.

„Odată cu anularea rutelor de la Frankfurt la Bydgoszcz și Rzeszów (Polonia), precum și la Stavanger (Norvegia), cel puțin trei destinații au fost eliminate temporar din programul actual de zboruri. Zece conexiuni sunt consolidate în cadrul Grupului prin intermediul altor hub-uri: HDF (Heringsdorf), ORK ( Cork), GDN (Gdańsk), LJU (Ljubljana), RJK (Rijeka), SBZ (Sibiu), STR (Stuttgart), TRD (Trondheim), TIV (Tivat) și WRO (Wrocław)”, precizează compania.

Ajustările pentru perioada până la 31 mai sunt deja implementate, iar noul program de zbor pentru lunile de vară va fi publicat la finalul lunii aprilie.

Reprezentanții aeroportului din Sibiu spun că lucrează în continuare cu partenerii pentru a reduce impactul acestor schimbări și pentru a menține conectivitatea pasagerilor din regiune.

Europa mai are kerosen pentru avioane pentru cel mult 6 săptămâni, a avertizat recent șeful Agenției Internaționale a Energiei.