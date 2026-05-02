După ce ziua trecută a evitat să dea nume, acum i-a acuzat direct pe fostul ministru Adrian Câciu (PSD) și pe fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) că au mințit în decembrie 2023, când au prezentat Comisiei Europene ca fiind îndeplinite jaloanele din PNRR care, în realitate, nu erau finalizate.

„Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire. Așa că hai să aprindem lumina: Conform aranjamentelor operaționale inițiale, reformele în cauză din cererea de plată 3 trebuiau finalizate în trimestrul 1 2023. Cererea 3 a fost depusă, cu 9 luni întârziere, 15 decembrie 2023, sub prim-ministrul Marcel Ciolacu. Au întârziat. La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Și a continuat: „Comisia a verificat documentele și a constatat că reformele în cauză nu erau îndeplinite corespunzător. A urmat o perioadă de 1 an și 5 luni în care guvernele vremii au avut timp de remediere și justificare, dar de fapt au amânat și tergiversat. Au evitat reformele. Comisia a constatat că nu mișcă nimic și a decis în mai 2025 suspendarea parțială a plății pentru cele 4 reforme – pensile speciale, AMEPIP și numirile în CA-uri din domeniul energiei și transporturilor. Au încasat-o peste bot și s-a aflat și public. România a primit un termen de 6 luni pentru a repara problemele, până la 28 noiembrie 2025”.

Pîslaru a precizat că Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat mandatul pe 23 iunie 2025, când „timpul rămas era extrem de scurt” și „am avut doar câteva luni pentru a încerca să reparăm întârzieri acumulate în ani de zile”. „Cu un efort diplomatic la nivel înalt și cu un excepțional efort la nivel tehnic, am reușit să recuperăm 350,7 milioane de euro care erau inițial suspendate”, a completat ministrul.

În acest context, a decis să publice pe site-ul MIPE documente mai vechi din corespondența cu Comisia Europeană, prin care vrea să arate cine sunt „cei care au îngropat PNRR”.

Unul dintre documentele postate de Pîslaru este datat 14 decembrie 2023 și poartă semnătura lui Adrian Câciu, la acel moment ministrul PSD al MIPE.

„Confirmăm că jaloanele și țintele relevante aferente celei de-a treia tranșe de sprijin nerambursabil, astfel cum sunt specificate în Secțiunea 2: Sprijin financiar din Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului (UE) [ST 15833/23; ST 15833/23 ADD1], au fost îndeplinite în mod satisfăcător și solicităm plata sumei de 1 858 678 580 EUR”, scrie în documentul făcut public pe site-ul MIPE și care poate fi citit mai jos.

Într-un alt document, datat tot 14 decembrie 2023 și semnat de fostul ministru Câciu, acesta se angaja în fața Comisiei Europene astfel: „Informațiile transmise odată cu cererea de plată sunt complete, exacte și fiabile, justificând în mod corespunzător că jaloanele și/sau țintele vizate au fost îndeplinite în mod satisfăcător și că există o pistă de audit care demonstrează realizarea acestor jaloane și ținte”.

Publicarea documentelor a venit după ce Comisia Europeană a comunicat Guvernului Bolojan, pe 30 aprilie, adică după mai bine de doi ani, că România va primi 350 milioane de euro din banii suspendați, dar va pierde aproape 459 de milioane de euro pentru neîndeplinirea a patru jaloane din cererea de plată nr. 3 din PNRR.

Cererea de plată nr. 3 a fost depusă pe 15 decembrie 2023, când premier era Marcel Ciolacu, cel care era și președintele PSD, iar la acel moment, ministrul Investițiilor Europene era Adrian Câciu, de la PSD.

Documentele au fost date publicității de către ministrul Pîslaru în plină criză politică, cu trei zile înaintea moțiunii de cenzură prin care PSD și AUR vor să răstoarne Guvernul Bolojan.

