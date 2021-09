„Au sosit primii care au cerut un zbor doar dus, pentru a părăsi Italia, din cauza certificatului verde. Nu mi-a venit să cred”, a declarat proprietarul unei agenții de turism din Pisa, Vanessa Piampiani.

O altă femeie care era afectată de introducerea certificatului verde obligatoriu și nu dorea nici să se vaccineze a venit la această agenție pentru a se interesa de oferte turistice pentru Brașov.

„O femeie de vreo patruzeci de ani mi-a cerut informații pentru a rezerva câteva zboruri într-un singur sens, către orașul Brașov din Transilvania. Cererea ei m-a intrigat și am încercat să cercetez problema. Făcea parte dintr-un grup decis să părăsească țara. Mi-a spus că această decizie a fost luată pentru a evita vaccinarea și că nu vrea să respecte obligațiile certificatului verde”, dezvăluie proprietarul Agenției Kantika.

Inițial au vrut să se mute definitiv în Anglia, dar din cauza restricțiilor impuse de guvernul britanic la intrarea anumitor tipuri de animale de companie, alegerea a picat și au ales Europa de Est.

„Nu vorbesc engleza și poate că nu au călătorit niciodată”, subliniază Piampiani „Am încercat să-i explic că orașul Brașov are și aspectele sale negative: iarna este dură și temperatura scade sub zero, însă se pare că nu i-a convins”.

Italienii văd România ca o ţară unde nu există restricţii de niciun fel, iar revenirea la normalitatea vieţii de dinainte de pandemie se va produce în curând, susține ziarul italian.

Pentru străinii care provin din „zone verzi”, cum este considerată și Italia, nu există obligaţia prezentării certificatului verde la intrarea în România şi nici nu este impusă carantina. România a introdus obligativitatea certificatului verde abia după ce incidența trece de 3 la mia de locuitori pentru accesul în restaurante, la spectacole sau la nunți. După 6 la mie intervine carantina de noapte pentru nevaccinați.

