Știri România Bilanțul ploilor torențiale din ultimele zile: case izolate sau inundate și drumuri închise De Ciprian Iana, . Ultimul update Duminică, 20 iunie 2021, 12:55

Aproape toată România se află sub cod portocaliu sau cod galben de ploi și instabilitate atmosferică, oamenii luptându-se cu puhoaiele de ape care le-au inundat casele, curțile și străzile. În plus, duminică dimineață, cinci județe, Tulcea, Galați, Brăila, Bacău și Vrancea, s-au aflat sub cod roșu.