„Guvernul României a decis ca, după ce în Ucraina a ajuns deja o primă tranşă de medicamente şi echipamente sanitare donate de ţara noastră, astăzi să fie transmisă o a doua tranşă de ajutoare în valoare totală de 3 milioane de euro, constând în combustibil, veste antiglonţ, căşti, muniţie şi echipamente militare, alimente, apă şi medicamente”, a declarat dan Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că România este pregătită să primească în spitalele din țară răniți ucraineni.

„Totodată, Guvernul României anunţă disponibilitatea de a prelua răniţii ucraineni în spitalele din reţeaua militară şi civilă din ţara noastră”, a declarat Dan Cărbunaru.

Până în prezent, de la începutul conflictului în țara vecină, 45.000 de refugiați din Ucraina au intrat în România. Dintre aceștia, 25.000 se mai află în acest moment în țara noastră, restul de 22.000 plecând în alte țări din Europa, potrivit informațioilor Guvernului României.

În privința taberelor mobile, Dan Cărbunaru a spus că sunt deja două operaționalizate, una la Sighet și una la Siret, doar ultima găzdiund acum refugiați din Ucraina.

„Tabăra de la Sight, operațională fiind, nu are niciun cetățean găzduit. În schimb tabăra de la Siret are în acest moment 41 de cetățeni ucrainieni care vor pleca în următoarele ore în spațiile de cazare indicate de inspectoratul general pentru imigrări”, a afirmat Dan Cărbunaru.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

FOTO: Guvernul României – Facebook

Citeşte şi:

Ucrainenii scot indicatoarele rutiere de pe drumuri pentru a-i deruta pe ruși

Donald Trump: Problema nu este că Putin e inteligent, adevărata problemă e că liderii noștri sunt atât de proști

„Există două opţiuni: Începe al Treilea Război Mondial sau te asiguri că Rusia va plăti un preţ pentru ceea ce a făcut”, spune Joe Biden

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BREAKING: Vladimir Putin e FURIOS că Ucraina rezistă. Un fost comandant face dezvăluiri: care e următorul lui pas

Observatornews.ro Soldaţi ruşi, luaţi la mişto de un ucrainean, după ce tancul lor a rămas fără combustibil. "Vă tractez înapoi în Rusia?"

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2022. Vărsătorii sunt convinși că vor controla situațiile scăpate de sub control acum ceva timp

Știrileprotv.ro Străzile din Kiev au devenit adevărate „capcane” pentru soldații ruși. Chiar și femeile au pus mâinile pe arme și își apără Capitala

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine