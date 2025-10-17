„Estimarea pe care Ministerul de Finanțe a făcut-o este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, ceea ce este o sumă destul de mare, este aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an. Ceea ce trebuie să înțeleagă ascultătorii este că România cheltuie în fiecare an cu 25% mai mulți bani decât încasează”, a spus Bolojan la Radio România Actualități.

„Într-o traducere și mai plastică, cam fondul total de salarii în sectorul public din România se ridică la aproximativ 150 de miliarde de lei într-un an, deci dacă România lucrează în condiții normale, face aceleași investiții, pe care le-a făcut până acum, se comportă la fel, dacă nu ia împrumutul pe care îl ia în fiecare an, practic nu poate plăti niciun salariu în sectorul public”, a adăugat el.

Practic, România cheltuiește cu un sfert mai mult decât încasează, iar fără împrumuturi nu ar putea plăti salariile din sectorul public. Dobânzile pentru aceste împrumuturi ajung anul acesta la aproximativ 11 miliarde euro (55 miliarde lei) și vor crește anul viitor, reprezentând aproape 3% din PIB. Ajustarea dezechilibrului bugetar va necesita mai mulți ani.

„Deci deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care-i împrumută România an de an, cresc în fiecare an – gândiți-vă că anul acesta se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, deci aproximativ 55 de miliarde de lei, iar anul viitor, pentru că și anul acesta s-au luat credite și, indiferent ce guvern este, și anul viitor vor trebui luate creditele, pentru că nu poți recupera asemenea diferențe între cheltuieli și venituri într-un an, îți trebuie un număr de ani să ajungi la o valoare rezonabilă, anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din Produsul Intern Brut”, a mai spus premierul.



