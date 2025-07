Impactul creșterii TVA la 21% în piața imobiliară

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, începând din luna august. Măsura face parte din setul de propuneri pe care Guvernul le-a prezentat pentru reducerea deficitului bugetar din România.

Creșterea TVA la 21% va aduce efecte majore în piața imobiliară. Persoanele care au dat deja un avans pentru locuințe s-ar putea trezi cu un preț modificat în momentul în care se va finaliza tranzacția. În prezent, tranzacțiile imobiliare sunt taxate diferențiat, în funcție de suprafața și valoarea locuinței.

Dan Șucu a explicat pentru Profit.ro că piața imobiliară se împarte în trei categorii de clienți: „good, better și best”. Zona de lux va fi afectată cu două puncte procentuale, în timp ce segmentul mediu, care reprezintă peste 60% din total, va suferi o creștere semnificativă a TVA.

„Problema noastră este că TVA-ul este mărit succesiv de la 5% la 9% și acum la 21%, într-o perioadă de nici doi ani de zile”, a declarat Șucu pentru Profit.ro. El a subliniat că această creștere va afecta atât clienții, cât și dezvoltatorii.

Efectele negative ale creșterii TVA, resimțite în economie

Totodată, Șucu avertizează că această creștere a TVA la 21% va avea efecte negative pentru întreaga economie.

„Reacția clientului este foarte de clară: când vede că mâine va fi mai rău decât astăzi, oprește orice achiziție. Asta înseamnă, într-o primă fază, că se oprește din cumpărat mobilă, decorațiuni, covoare, draperii, tot”, a explicat el pentru Profit.ro.

În plus, omul de afaceri a pus sub semnul întrebării eficiența acestei măsuri pentru bugetul de stat, sugerând că „așteptările statului că va încasa bani în plus la buget prin majorări de taxe e posibil să fie complet nerealiste”.

Dan Șucu nu este singurul afacerist care a criticat măsurile propuse de actualul Guvern pentru rezolvarea problemei deficitului bugetar din România. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Câciu este de părere că propunerile Guvernului Bolojan ar putea băga România într-o altă criză.

Mai multe proteste au avut loc în orașe din țară, inclusiv în București, după ce premierul a anunțat noile măsuri, iar joi Ilie Bolojan s-a întâlnit cu sindicatele pentru consultări la Palatul Victoria.

Piața imobiliară este în scădere

Datele recente arată o tendință de scădere a pieței imobiliare. Conform unei analize realizate de SVN România, în primul trimestru al acestui an s-au vândut peste 13.200 de case și apartamente în București și împrejurimi, cu 4,3% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

În București, scăderea a fost de 5,4%, în timp ce în Ilfov s-a înregistrat o creștere de 2,4%. Aceste variații pot fi explicate parțial prin scăderea numărului de locuințe noi finalizate în Capitală și creșterea livrărilor în zonele limitrofe.

Potrivit estimărilor SVN România, aproximativ 18.000 de noi locuințe ar putea fi finalizate în București și împrejurimi în acest an, un nivel similar cu cel din 2024, care a fost cel mai scăzut din ultimii cinci ani.

La nivel național, în primele trei luni ale anului s-au vândut aproape 37.000 de case și apartamente, cu 4,9% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai active piețe au fost în Constanța, Cluj și Timiș.

În concluzie, majorarea TVA la tranzacțiile imobiliare reprezintă o provocare semnificativă pentru piața imobiliară din România, cu potențiale efecte negative asupra întregului sector economic legat de construcții și amenajări interioare. Rămâne de văzut cum vor reacționa dezvoltatorii și cumpărătorii la această nouă realitate fiscală.