Wiener Linien, compania de transport public, interzice muzica neautorizată în metrou conform regulamentului. Cu toate acestea, oferă un program oficial numit „U-Bahn-Stars”, care permite artiștilor să cânte în anumite stații selectate.

330 de angajați din serviciul de securitate patrulează rețeaua de transport pentru a asigura respectarea regulamentului.

„Interpretări muzicale de calitate îndoielnică” și „repertoriul limitat”

În Stephansplatz (U1) sau Schönbrunn (U4), stații aglomerate, „călătorii sunt expuși frecvent la interpretări muzicale de calitate îndoielnică”, notează publicația austriacă.

Muzica este interpretată tare și cu entuziasm, chiar dacă „artiștii nu ating întotdeauna notele potrivite”. Repertoriul lor este, de obicei, destul de limitat. Unul dintre „clasicele” din acest an este cântecul partizan italian „Bella Ciao”.

Acest lucru însă nu le diminuează dorința de a obține „o mică donație” de la pasageri pentru spectacolul lor.

Majoritatea acestor muzicieni provin din țări est-europene, inclusiv România, și cântă la vioară sau la acordeon, observă Heute.

Proiectul „U-Bahn Stars”

Reprezentanții companiei de transport public Wiener Linien au explicat situația: „Din 2017, oferim muzicienilor posibilitatea de a cânta ca U-Bahn-Stars („Starurile metroului”) în anumite stații selectate.

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

În afară de asta, muzica în transportul public este interzisă, conform regulamentului de călătorie”.

Încălcarea acestei reguli poate duce la o amendă de 50 de euro.

Aproximativ 330 de angajați din serviciul de securitate patrulează rețeaua de transport pentru a asigura respectarea regulamentului.

„Muzica în transportul public este interzisă, conform condițiilor de transport și regulamentului intern”, a insistat un purtător de cuvânt al Wiener Linien.

Puține reclamații

Wiener Linien susține că primesc puține plângeri legate de muzicieni: „Primim doar ocazional reclamații despre muzică în transportul public, și acestea nu se referă la comportament agresiv”.

Călătorii care observă muzicieni sunt încurajați să contacteze echipa de securitate și servicii, dacă vor considera necesar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE