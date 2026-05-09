Noi reguli europene pentru proprietarii care închiriază pe Airbnb și Booking

Este vorba despre Regulamentul european 2024/1028, care obligă România să implementeze un sistem de înregistrare cu număr unic pentru unitățile de cazare și gazde.

Potrivit Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), noile reguli sunt necesare pentru a aduce piața într-un cadru legal clar.

„O parte semnificativă a pieței funcționează în afara cadrului legal, fără înregistrare, fără declararea veniturilor și fără conectarea la sistemele de control existente”, transmite organizația.

ATIP spune că implementarea regulamentului european „nu este o restricție arbitrară, ci un demers necesar de normalizare a pieței”.

Cod unic obligatoriu pentru proprietățile listate online

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui cod unic european de identificare pentru unitățile de cazare.

Marian Chiric, cofondator al proiectului Cabanele Galaxy și reprezentant al companiei Cheia Imobiliarelor, afirmă că „piața închirierilor pe termen scurt (Airbnb/Booking) a intrat oficial într-o eră a transparenței totale”, conform sursei citate.

Potrivit acestuia, proprietarii vor trebui să obțină un cod unic prin platforma SITUR, sistemul informatic al turismului.

Procedura presupune autentificarea prin ROeID sau semnătură electronică și validarea unităților deja clasificate în sistem.

Acesta avertizează că proprietățile fără cod valid ar putea fi eliminate automat de pe platforme după finalizarea integrării tehnice.

e-Factura devine obligatorie și pentru persoanele fizice

O altă modificare majoră este extinderea sistemului e-Factura către persoanele fizice care obțin venituri din închirieri în regim hotelier.

De la 1 iunie 2026, proprietarii vor trebui să raporteze facturile în sistemul RO e-Factura, iar până la 26 mai trebuie să depună Formularul 082 pentru înscrierea în registru.

Înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) devine obligatorie.

Potrivit lui Marian Chiric, persoanele fizice care folosesc aplicația gratuită din SPV nu vor avea nevoie de semnătură electronică.

„Statul a simplificat acest proces pentru micii proprietari”, afirmă acesta.

Regula celor 7 camere: când devine obligatoriu PFA-ul

Specialiștii atrag atenția asupra limitei de 7 camere prevăzută de Codul Fiscal.

Pentru proprietățile cu până la 7 camere, activitatea poate fi desfășurată pe persoană fizică, fără PFA sau firmă.

„Dacă depășești pragul de 7 camere, activitatea nu mai poate fi raportată pe CNP (persoană fizică) și necesită înregistrarea ca PFA sau SRL”, explică Marian Chiric.

Cornel Grama, expert contabil și consultant fiscal, precizează că, începând cu veniturile anului 2026, activitățile persoanelor fizice realizate prin Airbnb și Booking vor fi impozitate diferit față de anul anterior.

Expertul a explicat că venitul net se calculează prin aplicarea unei cote forfetare de 30%.

„Vor stabili venitul net prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut. Nu se cuprinde în venitul brut comisionul reținut de entitățile care facilitează serviciile, interfețe electronice (ex., Airbnb, Booking)”, a precizat acesta.

Ce taxe trebuie plătite pentru închirierile prin Airbnb și Booking

Potrivit lui Cornel Grama, proprietarii care închiriază între 1 și 7 camere plătesc:

impozit de 10% pe venitul net;

CASS raportat la plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute.

În cazul celor care închiriază mai mult de 7 camere, activitatea este încadrată drept activitate independentă și implică plata CAS și CASS, precum și obligativitatea unui PFA sau SRL.

Expertul subliniază că nu există obligații complexe de contabilitate.

„Nu există obligații privind evidența contabilă, contează doar veniturile (încasate)”, spune Grama.

Când devine obligatoriu codul special de TVA

O altă obligație importantă apare pentru proprietarii care folosesc Airbnb sau Booking și plătesc comisioane platformelor.

Potrivit expertului fiscal, aceștia trebuie să obțină cod special de TVA pentru achiziții intracomunitare de servicii.

„Chiar dacă nu ești PFA și ești sub pragul de scutire de TVA pentru veniturile tale, în cazul în care colaborezi cu platforme precum Airbnb sau Booking, apare obligația de a obține un Cod Special de TVA pentru achiziții intracomunitare de servicii”, explică Grama.

Acest lucru presupune depunerea formularelor 301 și 390 și plata TVA în România pentru comisionul reținut de platforme.

Amenzi pentru cei care nu folosesc e-Factura

Potrivit lui Cornel Grama, cei care nu respectă obligațiile privind e-Factura riscă sancțiuni.

„Dacă nu transmiți factura prin sistem în termenul legal, amenda poate ajunge la 15% din valoarea totală a facturii netransmise”, avertizează expertul.

În plus, dacă factura nu este transmisă deloc, amenzile pot varia între 1.000 și 2.500 de lei.

Specialistul atrage atenția și asupra obligației de completare a fișei de ocupare a capacității de cazare.

„Contribuabilii au obligația să completeze și să păstreze fișa de ocupare a capacității de cazare, astfel încât să rezulte perioada de ocupare a camerei, precum și datele de identificare a persoanei/persoanelor care a/au ocupat-o”, spune Cornel Grama.

Documentul poate fi verificat de ANAF în cazul unui control fiscal.

Există însă și o veste bună pentru proprietari.

„Toate veniturile obținute în anul 2026 și obligațiile referitoare la impozit și CASS se vor declara abia la anul, până la 25 mai 2027, când se va depune Declarația Unică pe anul 2026”, explică Grama.

