Noi reguli europene pentru proprietarii care închiriază pe Airbnb și Booking

Este vorba despre Regulamentul european 2024/1028, care obligă România să implementeze un sistem de înregistrare cu număr unic pentru unitățile de cazare și gazde.

Potrivit Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), noile reguli sunt necesare pentru a aduce piața într-un cadru legal clar.

„O parte semnificativă a pieței funcționează în afara cadrului legal, fără înregistrare, fără declararea veniturilor și fără conectarea la sistemele de control existente”, transmite organizația.

ATIP spune că implementarea regulamentului european „nu este o restricție arbitrară, ci un demers necesar de normalizare a pieței”.

Cod unic obligatoriu pentru proprietățile listate online

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui cod unic european de identificare pentru unitățile de cazare.

Marian Chiric, cofondator al proiectului Cabanele Galaxy și reprezentant al companiei Cheia Imobiliarelor, afirmă că „piața închirierilor pe termen scurt (Airbnb/Booking) a intrat oficial într-o eră a transparenței totale”, conform sursei citate.

Potrivit acestuia, proprietarii vor trebui să obțină un cod unic prin platforma SITUR, sistemul informatic al turismului.

Procedura presupune autentificarea prin ROeID sau semnătură electronică și validarea unităților deja clasificate în sistem.

Acesta avertizează că proprietățile fără cod valid ar putea fi eliminate automat de pe platforme după finalizarea integrării tehnice.

e-Factura devine obligatorie și pentru persoanele fizice

O altă modificare majoră este extinderea sistemului e-Factura către persoanele fizice care obțin venituri din închirieri în regim hotelier.

De la 1 iunie 2026, proprietarii vor trebui să raporteze facturile în sistemul RO e-Factura, iar până la 26 mai trebuie să depună Formularul 082 pentru înscrierea în registru.

Înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) devine obligatorie.

Potrivit lui Marian Chiric, persoanele fizice care folosesc aplicația gratuită din SPV nu vor avea nevoie de semnătură electronică.

„Statul a simplificat acest proces pentru micii proprietari”, afirmă acesta.

Regula celor 7 camere: când devine obligatoriu PFA-ul

Specialiștii atrag atenția asupra limitei de 7 camere prevăzută de Codul Fiscal.

Pentru proprietățile cu până la 7 camere, activitatea poate fi desfășurată pe persoană fizică, fără PFA sau firmă.

„Dacă depășești pragul de 7 camere, activitatea nu mai poate fi raportată pe CNP (persoană fizică) și necesită înregistrarea ca PFA sau SRL”, explică Marian Chiric.

Cornel Grama, expert contabil și consultant fiscal, precizează că, începând cu veniturile anului 2026, activitățile persoanelor fizice realizate prin Airbnb și Booking vor fi impozitate diferit față de anul anterior.

Expertul a explicat că venitul net se calculează prin aplicarea unei cote forfetare de 30%.

„Vor stabili venitul net prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut. Nu se cuprinde în venitul brut comisionul reținut de entitățile care facilitează serviciile, interfețe electronice (ex., Airbnb, Booking)”, a precizat acesta.

Ce taxe trebuie plătite pentru închirierile prin Airbnb și Booking

Potrivit lui Cornel Grama, proprietarii care închiriază între 1 și 7 camere plătesc:

  • impozit de 10% pe venitul net;
  • CASS raportat la plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute.

În cazul celor care închiriază mai mult de 7 camere, activitatea este încadrată drept activitate independentă și implică plata CAS și CASS, precum și obligativitatea unui PFA sau SRL.

Expertul subliniază că nu există obligații complexe de contabilitate.

„Nu există obligații privind evidența contabilă, contează doar veniturile (încasate)”, spune Grama.

Când devine obligatoriu codul special de TVA

O altă obligație importantă apare pentru proprietarii care folosesc Airbnb sau Booking și plătesc comisioane platformelor.

Potrivit expertului fiscal, aceștia trebuie să obțină cod special de TVA pentru achiziții intracomunitare de servicii.

„Chiar dacă nu ești PFA și ești sub pragul de scutire de TVA pentru veniturile tale, în cazul în care colaborezi cu platforme precum Airbnb sau Booking, apare obligația de a obține un Cod Special de TVA pentru achiziții intracomunitare de servicii”, explică Grama.

Acest lucru presupune depunerea formularelor 301 și 390 și plata TVA în România pentru comisionul reținut de platforme.

Amenzi pentru cei care nu folosesc e-Factura

Potrivit lui Cornel Grama, cei care nu respectă obligațiile privind e-Factura riscă sancțiuni.

„Dacă nu transmiți factura prin sistem în termenul legal, amenda poate ajunge la 15% din valoarea totală a facturii netransmise”, avertizează expertul.

În plus, dacă factura nu este transmisă deloc, amenzile pot varia între 1.000 și 2.500 de lei.

Specialistul atrage atenția și asupra obligației de completare a fișei de ocupare a capacității de cazare.

„Contribuabilii au obligația să completeze și să păstreze fișa de ocupare a capacității de cazare, astfel încât să rezulte perioada de ocupare a camerei, precum și datele de identificare a persoanei/persoanelor care a/au ocupat-o”, spune Cornel Grama.

Documentul poate fi verificat de ANAF în cazul unui control fiscal.

Există însă și o veste bună pentru proprietari.

„Toate veniturile obținute în anul 2026 și obligațiile referitoare la impozit și CASS se vor declara abia la anul, până la 25 mai 2027, când se va depune Declarația Unică pe anul 2026”, explică Grama.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Istoria radioului RIC, „iPod-ul” generației din anii socialismului. Cum a reușit inventatorul Vasile Barbu să-l uimească pe Ceaușescu cu produsul său, care a fost exportat în lumea întreagă
Exclusiv
Știri România 10:00
Istoria radioului RIC, „iPod-ul” generației din anii socialismului. Cum a reușit inventatorul Vasile Barbu să-l uimească pe Ceaușescu cu produsul său, care a fost exportat în lumea întreagă
Pensionarii ar putea primi mii de lei înapoi după ce taxa de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei a ajuns la CCR
Știri România 09:49
Pensionarii ar putea primi mii de lei înapoi după ce taxa de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei a ajuns la CCR
Parteneri
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Adevarul.ro
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
Fanatik.ro
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Imagini cu Irina Margareta Nistor mai slabă cu 40 de kilograme. Criticul de film, de nerecunoscut la Premiile Gopo 2026. Care este dieta ei
Stiri Mondene 10:47
Imagini cu Irina Margareta Nistor mai slabă cu 40 de kilograme. Criticul de film, de nerecunoscut la Premiile Gopo 2026. Care este dieta ei
Laurette, transformată total după ce o intervenție estetică i-a distrus viața. „Mă rog la Dumnezeu să pot duce o viață normală”
Stiri Mondene 10:15
Laurette, transformată total după ce o intervenție estetică i-a distrus viața. „Mă rog la Dumnezeu să pot duce o viață normală”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
ObservatorNews.ro
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax.ro
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
Mediafax.ro
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Politică 10:49
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Politică 10:00
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Leo Messi a numit cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală: „Fără îndoială!”
Fanatik.ro
Leo Messi a numit cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală: „Fără îndoială!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea