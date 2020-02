De Mihai Niculescu,

„Din păcate, se întâmplă astfel de cazuri şi lucrurile iau o altă turnură. Intră sub incidenţa Codului penal. Vorbim de o infecţie nouă, care poate răpi vieţi şi nimeni nu are dreptul să se joace cu aşa ceva. Nu este o joacă de copil, ci este o chestie serioasă”, a spus Streinu-Cercel, potrivit Digi24.

Nu trebuie însă să picăm în extrema cealaltă și să considerăm toţi cetăţenii italieni ca fiind infectaţi cu noul coronavirus, a adăugat directorul Institutului Matei Balș.

„Nu trebuie să îşi facă probleme, dacă în această perioadă nu este pe lista localităţilor cu steguleţ roşu. Nu trebuie să ne imaginăm că toţi italienii sunt bolnavi cu acest virus. Vorbim de circulaţia unui nou virus. E adevărat că a plecat din China, dar acum îl avem peste tot, în Iran, în Israel”, a spus Streinu-Cercel.

Nu este cazul ca frontierele României să fie închise din cauza acestui virus, consideră Adrian Streinu Cercel.

