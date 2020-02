De Bobi Neacșu,

Un turist român arată că la cea mai importantă poartă de acces spre România, Aeroportul Otopeni, nu există niciun filtru medical pentru pasagerii care ajung în România din Asia, în plină alertă mondială privind coronavirusul. Cel mai nou bilanţ arată că virusul care a pus pe jar întreaga planetă a omorât 638 de persoane, iar peste 31.500 sunt infectate.

Turistul român a mers la spital pentru a intra voluntar în carantină.

„Timp de o săptămână, mai exact între 24 şi 31 ianuarie, am respirat aproape acelaşi aer cu coronavirusul, fiind la o aruncătură de mască de protecţie de epicentrul acestuia. Mai exact, am călătorit la Hong Kong şi, chiar dacă nu-mi plac jocurile de noroc, pentru o zi am vizitat Las Vegas-ul Asiei, nu mai puţin celebrul Macau.

În acestă perioadă, erau deja declarate trei cazuri de îmbolnăvire în Hong Kong şi numai unul în Macau, deci lucrurile stăteau bine în general şi extrem de bine pentru turişti, în special”, povesteşte românul, conform Newsweek.

„La trecerea frontierei cu Macau, mi s-a pus în faţă un formular pe care, pe proprie răspundere, semnam ca nu mi-e rău, n-am febră, nu cunosc pe nimeni din provincia Hubei şi nici nu am stat lângă cineva cu domiciliul în acestă parte a Chinei. În ultima zi, recepţionistul de la hotel mi-a spus să plec la aeroport cu trei ore şi jumătate înainte de ora zborului, pentru că voi avea de înfruntat controale puternice şi e posibil să pierd avionul, dar la aeroportul din Hong Kong nu a existat niciun control. Am petrecut astfel câteva ore minunate, într-un spaţiu închis, plin de potenţiali purtători de coronavirus.

Recomandări Cum îl apără sătenii pe edilul care a făcut sex cu minore în primărie. Una dintre fete fusese răpită de la școală

La Otopeni, în aeroport, singurul control care mi s-a făcut a fost cel al paşaportului. Aici am dat de urmaşii sau înaintaşii (nu ştiu cine a pornit primul trendul) bravilor eroi caucazieni de mai sus, şi anume vameşii români, la rândul lor convinşi că masca de protecţie e pentru fraieri.

Mai mult chiar, pentru că am prins schimbul de tură, am constatat că nici colegii lor nu erau impresionaţi de virus, fie el cu coroană sau nu. La banda de bagaje, fiind deja confuz şi chiar dezamăgit că nu mă bagă nimeni în seamă, contrar tuturor celor văzute la posturile de ştiri, mi-au căzut ochii (la figurat) pe o foaie A3, lipită cu scoci pe un stâlp şi, pentru că asemănarea era mult prea mare, am crezut, pentru o clipă, că iar mi-a tăiat RADET-ul căldura la bloc.

Recomandări Tibi Ușeriu a încheiat cursa de la Cercul Polar (482 de km în aproape 7 zile). Pe ce poziție s-a clasat

Nu. Era un anunţ în limba română şi limba chineză (mandarină?, cantoneză?) prin care erai anunţat că dacă îţi e rău să te duci, imediat, la cabinetul medical din cadrul aeroportului”, spune turistul român.

S-a autodenunţat la Spitalul Matei Balş

„Fiind din ce în ce mai dezamăgit de lipsa de atenţie cu care eram tratat, am decis sa merg şi sa mă autodenunţ la Spitalul Matei Balş. Am fost dus într-un spaţiu separat, situat ceva mai departe de cel în care erau găzduiţi ceilalţi bolnavi şi am fost preluat de personalul medical care se ocupa de astfel de cazuri. Extrem de profesioniste şi foarte amabile, doamnele doctor, căci erau numai doamne, m-au întrebat mai întâi dacă am citit flyer-ele de la aeroport despre coronavirus.

Le-am zis că da, dacă se referă la anunţul de pe stâlp. Nu, nu era vorba despre acel anunţ, dânsele fiind convinse că la aeroport chiar e cineva care se ocupă de informarea pasagerilor care vin din zonele afectate. Apoi, mi s-a făcut un control amănunţit, mi s-a întocmit o fişă de prezentare, în care au menţionat cele 14 zile de carantină, şi am fost sfătuit să mă autodenunţ din nou, dar de data aceasta la Direcţia de Sănătate Publică, punându-mi-se la dispoziţie şi un număr de telefon la care să sun.

Recomandări Gabriela Firea, după ce Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Ludovic Orban să formeze noul Guvern

Doamna doctor, pentru că din nou era o doamnă, s-a arătat foarte intersată de problema mea, mi-a preluat datele şi mi-a comunicat că va lua legătura cu doctorul meu de familie pentru a mi se putea acorda un concediu medical pentru cele 14 zile de carantină.

Acum sunt în carantină. Colegii mei de serviciu sunt împărţiţi în două tabere: unii mă înjură pentru că lipsesc aşa de mult, alţii sunt fericiţi pentru că stau acasă şi îi las să se îmbolnăvească numai de gripa noastră românească, cu care sunt obişnuiţi de atâta vreme.

Cei de la DSP mă sună zilnic să mă întrebe cum mă mai simt”, conchide turistul român.

La sfârşitul lunii ianuarie Aeroportul Otopeni anunţa că au fost luate măsuri speciale pentru combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus. Planul de măsuri a fost conceput cu Ministerul Sănătății, Direcția pentru Sănătate Publică și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

„Acest plan de măsuri include distribuirea de materiale informative, completarea, de către pasagerii care vin din China, a unor chestionare, modul de tratare a acestor pasageri de către echipele medicale, precum și o serie de alte măsuri specifice, printre acestea numărându-se dezinfectarea, la interval de 4 ore, a fluxurilor de pasageri”, anunţau autoritățile aeroportuare.

Citeşte şi:

Am fost la Mogoșești, localitatea unde primarul a plătit ca să facă sex cu minore, chiar în sediul primăriei. Sătenii îl apără: „El e Trump al nostru!”

Detalii despre cei 17 români aflați în carantină din cauza coronavirusului. ”Toți românii au luat legătura cu familiile”

Cod galben de ninsori și viscol în 14 județe. Până când este valabilă atenționarea

GSP.RO O româncă din Pașcani s-a cuplat cu un star din Italia. După mai multe relații de scurtă durată, tânăra anunță că face nunta

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2020. Capricornii primesc un ajutor neprețuit