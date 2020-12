Președintele CJ Caraș-Severin dă vina pe fosta administrație PSD a județului pentru dezastrul de la spitalul din Reșița. „Hoția și mizeria nu sunt de acum”

Afaceristul Romeo Dunca, ales în fruntea județului Caraș-Severin la alegerile locale din septembrie, admite că Alina Stancovici, actual manager al Spitalului Județean Reșița, trebuie demisă, în urma imaginilor revoltătoare care au apărut în spațiul public, dar crede că o mare parte din vină o are fostul management al unității medicale, numit în funcție de conducerea PSD a județului.



„Nu putem să punem în cârca unei femei tot, ea evident trebuia să dea cu pumnul, să se lupte cu sistemul, nu putem să-i acordăm scuze că e lucru greu. E greu, și l-a asumat. Asta nu îi absolvă pe ceilalți”, a spus Dunca, pentru Libertatea.



Romeo Dunca. Foto: Agerpres

Acesta susține că vechea administrație a încheiat contracte uriașe pentru diverse servicii și crede că publicarea fotografiilor s-a făcut cu scop electoral.



„Doamna Alina va pleca, dar vina nu îi aparține numai dânsei. Ea a fost la mine și a cerut, eu m-am dus la contabilitate și mi-au zis că nu avem nimic. Dar plătim contracte de pază cu 18 lei pe oră, avem contracte semnate de cei care au fost patru ani, pentru că hoția și mizeria nu sunt de acum. Și nu este vina Alinei Stancovici, nici a lui Romeo Dunca și nici a PNL acum, este vina celor care au fost ultimii, ei sunt vinovați.



Până la alegerile locale din septembrie, președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin a fost Silviu Hurduzeu, de la PSD. În 2018, acesta l-a numit manager al Spitalului Județean Reșița pe Waldemar Murgu, care a ocupat această funcție până în prima parte a anului acesta. Locul său a fost ocupat apoi de actualul manager Alina Stancovici, care l-a obținut prin concurs, dar în starea de urgență ea a fost suspendată și Murgu a revenit. În vară, cei doi au făcut din nou rocada.



Alina Stancovici. Foto: radioresita.ro

Noul președinte CJ mai spune că știa de situația dezastruoasă de la spitalul din Reșița și chiar a vizitat unitatea medicală.



„Eu am fost și acum o lună în spital și mi s-a părut impropriu din cauza vechimii și dotării, nu există fluxuri, sunt coridoare înguste. Curățenia era aferentă unei clădiri vechi, era ok. Regimul sau modul de întreținere l-am văzut și înainte și l-am văzut și ieri. Paturile, saltelele respective sunt într-adevăr degradate, dar eu am văzut ieri peste tot cearșafuri curate, pe tehnica care este. Asta este, că banii se fură, nu se investesc unde trebuie”, a declarat Romeo Dunca.



Ministerul Sănătății a anunțat ieri că inspectorii sanitari au sancționat conducerea Spitalului Județean Reșița și pe asistentele care ar fi trebuit să aibă grijă de pacienții internați la secțiile de Pneumologie și Boli Infecțioase.



Imagini din Spitalul Reșita

Managerul SJU Reșița a fost amendat cu 10.000 de lei pentru că nu s-a ocupat de lucrările de igienizare și reparații ale clădirilor. Asistenta-șefă a secției de pneumologie și cea de la secția de boli infecțioase, precum și una dintre infirmiere au fost și ele sancționate cu câte 2.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor de lucru.



La Reșița va ajunge azi și Corpul de Control al Ministerului Sănătății pentru alte verificări.

