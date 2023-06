Rușii care s-au uitat vineri noapte și sâmbătă la televizor au avut parte de unele știri despre insurecția mercenarilor Wagner, dar discursul a fost cel oficial, care a minimalizat potențialul haos ce amenința țara.

Revolta de 24 de ore a lui Evgheni Prigojin a fost, poate, cea mai directă amenințare internă la adresa Kremlinului, de la tentativa de lovitură de stat sovietică din 1991.

Sâmbătă, șeful Wagner și-a trimis mercenarii să captureze orașul Rostov, care are o populație de peste un milion de locuitori, și a trimis câteva mii de luptători spre Moscova, pregătind terenul pentru posibile ciocniri în capitală și un potențial război civil.

Televiziunea de stat rusă ignoră adesea știrile pe care le consideră incomode, în special în ceea ce privește invazia Ucrainei. Este celebru faptul că, în timpul tentativei de lovitură de stat din 1991, televiziunea sovietică a difuzat o înregistrare a baletului Lacul Lebedelor.

Dar în acest caz, postul public Pervîi Kanal a difuzat o știre urgentă cu declarația inițială a lui Prigojin privind revolta Wagner, preluând, de asemenea, afirmațiile sale potrivit cărora trupele Wagner au fost lovite de artileria rusă, scrie The Guardian.

Francis Scarr, un reporter BBC care monitorizează televiziunea de stat rusă, a descris modul în care radiodifuzorii au urmat linia Kremlinului, pe măsură ce haosul se dezvolta.

Recomandări FILMĂRI cu Prigojin, aplaudat de locuitorii din Rostov, la plecarea din oraș. Mașina lui, încojurată de oameni care au vrut să-i strângă mâna

„Televiziunea de stat a făcut ce face întotdeauna când lucrurile merg rău”

„Într-un buletin de știri de urgență din această seară (vineri), televiziunea rusă de stat face ceea ce face întotdeauna în perioada imediat următoare când lucrurile se înrăutățesc pentru Moscova. Doar repetă declarațiile oficiale de la Kremlin și de la Ministerul Apărării”, a explicat jurnalistul.

El a adăugat că Ekaterina Andreeva, una dintre cele mai cunoscute personalități de televiziune din Rusia, a fost chemată în studio în miez de noapte, un indiciu al naturii extreme a situației.

În timp ce Andreeva nu a spus nimic nou, simplul fapt că i s-a spus să se întoarcă la lucru aproape de ora 2 dimineața, ora Moscovei, arată că iau în serios evenimentele din această seară”, a observat Scarr.

Andreeva a declarat rapid că atacul invocat de Prigojin este un fals. „Primul semn este lipsa oricăror alți martori”, a spus ea. Ea a subliniat, de asemenea, rapiditatea cu care Prigojin a denunțat Ministerul Apărării, la doar 15 minute după ce presupusul atac a avut loc.

Sâmbătă, televiziunea de stat rusă a difuzat scene din Rostov care arătau luptători Wagner plimbându-se pe străzi. Scenele se concentrau pe localnicii furioși care îi provocau pe mercenari, arătând un bărbat cu o bicicletă care le spunea că ar trebui să le fie rușine de ei înșiși, ca „apărători ai patriei”.

Recomandări Ce stat mizerabil e Rusia: îi iartă de orice pe Prigojin și pe mercenari, dar îi amenință cu închisoarea pe oamenii simpli, care s-au bucurat în stradă și pe rețelele sociale

„Noua versiune a Lacului lebedelor”

În încercarea de a minimaliza importanța revoltei lui Prigojin, televiziunea de stat a schimbat, în unele cazuri, subiectul.

La scurt timp după ce Vladimir Putin a apărut la televizor sâmbătă dimineața și a declarat că Rusia intenționează să reprime „revolta internă”, rușii au putut vedea la televizor un lung documentar despre viața lui Silvio Berlusconi.

Politicianul italian a fost un prieten al lui Putin, dar documentarul conservat ar fi putut aștepta rezolvarea tentativei de schimbare de regim a lui Prigojin.

Russia 24 nu a „ignorat complet evenimentele”, dar „faptul că în prezent difuzează un documentar despre Silvio Berlusconi spune destul de multe”, a observat Scarr.

De asemenea, tot Russia 24 a difuzat un documentar despre producția ilegală de caviar. Beth Knobel, profesoară la Universitatea Fordham și fost șefă a biroului din Moscova al CBS News, a observat acest lucru.

Russian state #television's 24-hour news channel is actually showing a documentary about illegal production of caviar instead of news. The new version of Swan Lake, which is what they showed on national TV during the 1991 coup against Gorbachev? #RussianCoup #Putin #Prigozhin pic.twitter.com/2VOrbXVV9v — Beth Knobel, now bethknobel at post.news (@bethknobel) June 24, 2023

„Canalul de știri al televiziunii de stat ruse prezintă de fapt un documentar despre producția ilegală de caviar în loc de știri. Este noua versiune a Lacului lebedelor”, a spus ea, cu referire la programul oferit rușilor în timpul tentativei de lovitură de stat din 1991.

Matthew Luxmoore, un reporter al Wall Street Journal care acoperă Rusia, a observat și el că televiziunea de stat a difuzat foarte multe reclame, scrie The Daily Telegraph.

„Televiziunea de stat rusă este în haos, în timp ce prezentatorii așteaptă informații de la producătorii care la rândul lor au nevoie de instrucțiuni de la Kremlin cu privire la modul în care să acopere această tentativă de lovitură de stat”, a spus Luxmoore.

„Astăzi au fost o mulțime de reclame și ocazional, foarte scurte, declarații ale Ministerului Apărării”, a spus el.

„Întregul regim are o aură sclerotică”

Pe măsură ce evenimentele dramatice actuale se desfășurau, Scarr a declarat că Russia 1 „se ține foarte aproape de comentariile oficiale”.

Canalul public a prezentat discursul lui Putin și dezmințirea Ministerului Apărării că ar fi atacat cu rachete o bază Wagner. Apoi au apărut declarații ale serviciului de securitate FSB și ale Parchetului General care îl condamnau pe Prigojin.

„În continuare, prezentatorul încearcă să asigure telespectatorii că situația din regiunea Rostov este calmă în prezent”, a observat Scarr.

„Administrația orașului spune că nu există lipsuri de alimente, apă, combustibil sau produse de bază. Trenurile circulă conform orarelor. Deci, cu siguranță, nu ignoră în totalitate revolta, dar încearcă în mod clar să o minimalizeze”, a spus jurnalistul.

Alte canale au încercat să dea vina pe Occident, RT afirmând că serviciile secrete americane și britanice se află în spatele insurecției.

Richard Hanania, președintele Centrului pentru Studiul Partizanatului și Ideologiei, a tras concluzia.

„Un lucru care m-a făcut să realizez cât de prost se pricepe statul rus să inspire oamenii a fost vizionarea știrilor de la televizor”, a spus el, citat de Telegraph.

„Întregul regim are o aură sclerotică. Deloc bună în situații revoluționare”, a observat expertul.

Playtech.ro Ce a făcut un rus care a dat peste mercenarii Wagner în stradă. Mergea cu bicicleta și...

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Din ce face munți de bani soțul Cristinei Spătar. Viața neștiută a lui Vicențiu Mocanu

FANATIK.RO Magazinul care le dă fiori celor de la Lidl, Kaufland sau Dedeman. E de neoprit și vinde totul la prețuri rușinos de mici pentru clienții români

Știrileprotv.ro Legea specială promulgată de Putin în contextul rebeliunii Wagner. Ce se va întâmpla cu cei care încalcă legea marțială

Observatornews.ro Mercenarii Wagner au părăsit oraşul Rostov în aplauze și scandări. Localnicii s-au înghesuit să se fotografieze și să dea mâna cu Prigojin

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop Mihai Voropchievici. Care sunt cele mai fidele zodii feminine