Presa de la Teheran a relatat anterior că Iranul a solicitat Rusiei sisteme avansate de apărare antiaeriană în timp ce se pregătește pentru un posibil război cu Israelul. Oricum, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat o lovitură directă împotriva Israelului în urma asasinării liderului politic al mișcării islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, ucis într-o explozie pe 31 iulie, la Teheran.

Doi oficiali iranieni familiarizați cu planificarea războiului, unul dintre ei membru al Corpului Gărzilor Revoluționare, au confirmat această cerere și au spus că Rusia a început să livreze radare și echipamente avansate de apărare antiaeriană. Cei doi oficiali au vorbit sub rezerva anonimatului din cauza sensibilității dosarului.

Această informație a apărut în contextul vizitei efectuate luni la Teheran de către secretarul Consiliului de Securitate din Rusia, Serghei Șoigu. Noul președinte al Iranului, Masoud Pezeshkian, l-a primit pe oficialul rus de rang înalt și a acuzat de față cu el Israelul de comiterea unor „acte criminale împotriva poporului asuprit și lipsit de apărare din Gaza”.

Pezeshkian a denunțat, de asemenea, uciderea lui Haniyeh, care, potrivit The New York Times, a murit în urma exploziei unei bombe plasate acum două luni în camera în care obișnuia să se cazeze atunci când venea la Teheran.

Masoud Pezeshkian susține că Iranul „nu caută în niciun caz să extindă (…) războiul” din Fâşia Gaza, dar amenință că Israelul „va primi, cu siguranţă, răspunsul la aroganța și crimele sale”.

Noul președinte al Iranului, considerat un reformist, și-a exprimat totodată dorința consolidării relațiilor între Teheran și Moscova, pe care a descris-o drept un „partener strategic”.

La rândul său, Serghei Şoigu a declarat că Rusia este pregătită „să coopereze pe deplin cu Iranul în diverse domenii”.

Anterior, conducerea de la Moscova, care susține acțiunile Hamas, a condamnat uciderea lui Ismail Haniyeh.

În afară de Pezeshkian, Șoigu a mai fost primit de comandantul forțelor armate iraniene, generalul Mohammad Bagheri, responsabil de planificarea atacurilor militare împotriva Israelului, și de omologul său de la Teheran.

Deși Rusia are, de asemenea, legături economice și culturale cu Israelul – un număr mare de evrei ruși trăiesc în Israel -, totuși nu își poate permite să respingă cererile de ajutor ale Iranului, deoarece se bazează foarte mult pe dronele iraniene în războiul său împotriva Ucrainei, spun unii analiști, potrivit The New York Times.

Cooperarea ruso-iraniană s-a întărit de la lansarea războiului la scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022. Iranul a furnizat Rusiei drone de tip Shahed folosite în atacuri aeriene asupra Ucrainei. În plus, cele două părți au semnat recent un acord privind extinderea cooperării militare.

Oficialii americani și israelieni au spus că se așteaptă ca Iranul și aliații săi din regiune – Hezbollah, rebelii houthi din Yemen, miliții proiraniene din Irak și din Siria, așa-numita „Axă a rezistenței” în versiunea Teheranului sau „Axa răului” în versiunea Israelului – să lanseze un atac de amploare și coordonat asupra teritoriului israelian.

