Beglov a declarat că din cele 22 de mostre prezentate, doar trei au fost fabricate în Ucraina, restul fiind „produse” din SUA, Canada și Europa.

Majoritatea vehiculelor au fost capturate de luptătorii grupării „Nord” în localitățile Harkov și Sumîi în timpul unei operațiuni militare speciale. Este vorba despre 22 de vehicule de luptă produse de țările NATO.

La deschiderea expoziții, guvernatorul a remarcat că acest lucru arată în mod clar cu cine luptă Rusia astăzi și, de asemenea, „amintește de lecțiile trecutului”.

„Aici este prezentat echipamentul inamic pe care soldații noștri l-au capturat în timpul unei operațiuni militare speciale. Din cele 22 de vehicule, doar trei sunt de fabricație ucraineană. Restul sunt din SUA, Canada, Europa și chiar Finlanda”, a declarat Alexander Beglov.

Printre echipamentele militare expuse se numără tancul american Abrams, vehiculul de luptă Bradley, transportoare blindate de trupe și mașini blindate fabricate în SUA, Marea Britanie și Canada, vehicul turcesc de ambuscadă rezistent la mine Kirpi, tanc francez AMX-10, vehicul blindat finlandez SISU, dar și altele.

