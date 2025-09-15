Protestele „Euromaidan” din 2014 au dus la înlăturarea președintelui prorus al Ucrainei de către manifestanți proeuropeni. Aceste evenimente au fost urmate de anexarea Crimeei de către Rusia și, ulterior, de invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, declanșând războiul aflat încă în desfășurare.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a acuzat serviciile secrete din mai multe țări că au cheltuit 4 miliarde de dolari pentru a destabiliza Serbia. El a afirmat că revoluțiile colorate sunt organizate din exterior, de angajați ai serviciilor de informații străine. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru TV Informer.

SVR susţine, la rândul său, că „scopul curentului liberal european este de a aduce la putere în această mare ţară balcanică o conducere ascultătoare şi loială Bruxelles-ului. Trebuie recunoscut că elitele europene reuşesc multe: tineretul se radicalizează, trece de la protestul paşnic la metode „revoluţionare” de luptă şi violenţă”, a transmis SVR.

Președintele Aleksandar Vucic și Partidul Progresist Sârb (SNS) se confruntă cu proteste naționale de peste 10 luni, declanșate de prăbușirea acoperișului gării renovate din Novi Sad, incident soldat cu 16 morți. Protestatarii dau vina pe corupția guvernului pentru lucrările de proastă calitate.

“Maidan” sau “Revoluția Demnității” (Euromaidan) se referă la protestele de amploare care au avut loc în Ucraina, începând din noiembrie 2013 şi culminând în februarie 2014, cu scopul de a schimba direcţia politică a ţării, de la prietenia cu Rusia spre orientarea europeană, scrie Barrons.

Protestele au început ca reacție la decizia guvernului de a renunța la un acord cu Uniunea Europeană în favoarea relațiilor cu Rusia. Mișcarea s-a transformat rapid într-o revoltă populară de mari proporții, cerând democrație, stat de drept și lupta împotriva corupției. Protestele au culminat cu înlăturarea președintelui Viktor Ianukovici.