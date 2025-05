Rusia atacă doar noaptea! Doi oameni uciși în Odesa, orașul de la Marea Neagră a fost ținta a zeci de drone

Sursă video: Telegram/Oleg Kiper

Au izbucnit incendii

„Inamicul a atacat Odesa cu drone de atac. Există o mulțime de pagube aduse infrastructurii civile, inclusiv clădirilor rezidențiale. În unele locuri au izbucnit incendii. Toate serviciile relevante lucrează în prezent pentru a înlătura consecințele atacului”, a spus guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, conform publicației Ukrainska Pravda.

Kiper a mai precizat că au fost instalate corturi pentru asistență suplimentară.

Clădiri, case și masini au fost distruse în timpul atacului, iar incendii au izbucnit în mai multe locuri. În plus, primarul din Odesa, Gennadi Truhanov, a spus că una dintre școlile din oraș a suferit daune minore, patru ferestre fiind sparte.

12 explozii au fost raportate

Conform The New Voice of Ukraine, care citează Suspilne, au fost raportate cel puțin 12 explozii.

Amintim că Rusia a lansat un atac cu drone și marți seară. Mai multe locuri din Harkov au fost ținta dronelor rusești, iar în bombardament au fost răniți cel puțin 45 de oameni, inclusiv o fetiță de 5 ani, un băiat de 16 ani și o femeie însărcinată.

Atacurile au loc în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a anunțat luni, 28 aprilie, un armistițiu de trei zile în Ucraina, despre care liderul ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este „o nouă încercare de manipulare”.

„În zilele celei de-a 80-a aniversări a Victoriei – de la miezul nopții dintre 7 și 8 mai până la miezul nopții dintre 10 și 11 mai – partea rusă declară un armistițiu”, se arată în comunicatul Kremlinului.

Potrivit serviciului de presă, decizia președintelui rus are la bază considerente umanitare.

