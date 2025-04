În plus, cinci civili au fost spitalizați în urma atacului de la Harkov.

At least 11 people got injured pic.twitter.com/Z6TI8kqfwF

Cars and houses are on fire following the russian drone attack

Kharkiv right now ‼️

Atacul de amploare al Rusiei în Ucraina are loc la numai câteva ore după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, declara că e gata să negocieze pacea fără condiții prealabile.

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost supus unor atacuri aeriene repetate pe tot parcursul războiului.

A mall in Kharkiv after a Russian attack vs now. pic.twitter.com/TKSSmaXG78

„Au fost 16 lovituri asupra orașului Harkov. Un bloc de apartamente cu multe etaje a fost lovit, la fel ca și locuințe private, o unitate medicală și infrastructură civilă”, a scris primarul Ihor Terekhov, pe Telegram.

El a precizat că mai multe zone din centrul orașului au fost vizate, inclusiv cartierul Slobidski, unde a fost lovit blocul de locuințe, și cartierul Saltivski. Echipele de intervenție au fost trimise la locurile atacurilor.

În luna martie, cel puțin 164 de civili au fost uciși și 910 au fost răniți, potrivit datelor ONU – o creștere de 50% față de luna februarie și de 70% față de martie anul trecut.

This morning, the world will ignore it again.

Overnight, russian bastards launched 16 drone strikes on Kharkiv.

Residential buildings and two hospitals were destroyed, with massive fires breaking out.

At least 45 people were injured, including two children and a pregnant woman pic.twitter.com/gjmIcSAXzW

