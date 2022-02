„Suntem la aeroportul Antonov care se află la peste 25 de kilometri de centrul Kievului. Putem vedea trupele aici. Sunt membri ai forțelor aeriene ruse. Au preluat controlul asupra aeroportului. Ne-au permis să intrăm aici. Apără perimetrul bazei aeriene, unde trupele au aterizat în această dimineață pentru a forma un pod aerian care să le permită să aducă mai multe trupe. Am vorbit cu comandatul lor de pe teren și a spus că ei controlează acum acest aeroport”, relatează jurnalistul.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. „These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport” pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA