„Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să aplice un armistiţiu complet şi fiabil şi continuă să ne lovească toate instalaţiile energetice, inclusiv cele esenţiale pentru securitatea centralelor nucleare şi a altor instalaţii nucleare – este o ameninţare mondială”, a denunţat Zelenski.

Alimentarea cu electricitate a structurii care acoperă şi izolează centrala nucleară de la Cernobîl, distrusă într-o catastrofă nucleară în primăvara anului 1986, a fost întreruptă în urma unui bombardament efectuat de ruși.

Ministerul ucrainean al Energiei a denunţat miercuri acest bombardament și a declarat „situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”.

„În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie-cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a precizat Kievul, adăugând că specialiştii săi depun eforturi să restabilească curentul electric.

Noul înveliş de securitate – sau Arca de la Cernobîl –, finalizat în 2016, este o structură metalică vastă care acoperă rămăşiţele reactorului numărul 4 şi împiedică eliberarea de materiale radioactive, notează AFP.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Un atac cu drone ruseşti l-a avariat în februarie, fără a provoca o creştere a radiaţiilor, potrivit autorităţilor ucrainene.

Miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat drept „critică” situaţia de la o altă centrală nucleară, și anume cea din Zaporojie, și a avertizat că este vorba de o „amenințare pentru toată lumea”.