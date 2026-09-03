Măsura radicală vine ca o reacție directă după ce autoritățile germane au acuzat Moscova de o tentativă de atac pe aeroportul Leipzig/Halle și au decis închiderea Consulatului Rusiei de la Bonn, precum și a centrului cultural Casa Rusă din Berlin.

Moscova acuză Berlinul de distrugerea legăturilor culturale

Șeful diplomației ruse a precizat că activitatea centrelor aparținând Institutului Goethe din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg va fi sistată definitiv.

Prezent la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, Serghei Lavrov a susținut că orice altă reacție din partea Kremlinului ar fi demonstrat o lipsă de respect de sine.

Oficialul rus a adăugat că liderii de la Berlin erau pe deplin conștienți că sistarea activității Casei Ruse din capitala Germaniei va aduce automat sfârșitul prezenței culturale germane pe teritoriul Federației Ruse.

Tensiunile s-au amplificat considerabil după incidentul din 4 august, când o dronă încărcată cu material exploziv a fost descoperită în apropierea unui avion ucrainean, pe aeroportul german Leipzig/Halle.

Aparatul de zbor a fost dezafectat la timp de echipele de pirotehniști, însă aeroportul respectiv reprezintă un punct logistic esențial pentru transportul de mărfuri și acordarea de sprijin militar și umanitar Ucrainei.

Acuzații de sabotaj și reacția Uniunii Europene

Oficialii occidentali au acuzat în repetate rânduri Moscova că derulează o campanie coordonată de sabotaj pe continentul european pentru a destabiliza statele partenere și a diminua sprijinul acordat Kievului.

Președintele rus Vladimir Putin a respins ferm aceste afirmații, susținând că Berlinul încearcă doar să abată atenția publică de la problemele interne și declarând că probele invocate au fost fabricate.

În paralel, miniștrii de externe din Uniunea Europeană s-au reunit în Irlanda pentru a stabili o strategie comună de răspuns.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a catalogat incidentul drept un act ce poartă toate semnele unui terorism sponsorizat de stat.

Și România a condamnat atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, atribuit Rusiei, exprimând solidaritate cu Germania.

Reprezentanții europeni analizează introducerea unor noi pachete de sancțiuni, restricționarea vizelor și închiderea altor reprezentanțe diplomatice rusești.

Până în prezent, sancțiunile comunitare vizează deja peste 3.000 de persoane și entități, iar blocul european pregătește înghețarea activelor și interdicții de călătorie pentru alte 1.600 de persoane.

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