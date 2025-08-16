„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală”, a declarat Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Conferința de presă finală înseamnă ultimul moment oficial al întâlnirii, unde cei doi președinți au apărut împreună în fața presei și au făcut declarații pregătite dinainte.

Întrebat de ce așteptata conferinţă de presă de la finalul discuțiilor s-a rezumat doar la simple declarații, fără întrebări din partea presei, Peskov a răspuns sec: „Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare”.

„Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a completat Peskov.

Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore vineri, 15 august, la baza militară americană din Alaska situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Interesant este că Trump a spus apoi, într-un interviu la Fox News, că un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean, fără să ofere alte detalii: „Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Mai sunt unul sau două puncte destul de importante asupra cărora trebuie să ne punem de acord. Acum depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”.

Aceasta a fost prima întâlnire Trump-Putin după 6 ani.