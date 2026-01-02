Strategia greșită a lui Donald Trump

Potrivit lui, conflictul se va încheia doar în momentul în care Vladimir Putin va înțelege că nu poate obține victoria. „Războiul se va termina numai atunci când Putin va realiza că nu îl poate câștiga”, afirmă Hodges într-un interviu pentru Bild.

Referindu-se la modul în care Donald Trump a abordat negocierile, Hodges consideră că strategia acestuia „era condamnată de la început”, deoarece nu a existat un interes real pentru cauzele profunde ale conflictului.

El subliniază că Trump nu l-a acuzat niciodată pe Putin pentru declanșarea războiului, ci a pus presiune exclusiv pe Ucraina și a preluat integral narativul rusesc potrivit căruia victoria Moscovei ar fi inevitabilă. Generalul califică această percepție drept eronată.

Rusia se află într-o situație dificilă

În opinia sa, după 11 ani de conflict – început în 2014 – Rusia se află într-o situație dificilă.

„După mai bine de un deceniu, Rusia controlează doar aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, iar economia sa se confruntă cu probleme serioase. De aceea, nu cred că ucrainenii ar accepta un acord care i-ar obliga să cedeze teritorii pe care rușii nu au reușit să le cucerească”, a declarat Hodges.

El critică și modul în care echipa americană de negociere a abordat discuțiile despre posibile cedări teritoriale, descriind acest comportament ca pe o negociere „de parcă ar fi vorba despre o tranzacție imobiliară în Manhattan”.

Kievul nu va ceda teritorii

În realitate, subliniază Hodges, este vorba despre regiuni în care trăiesc sute de mii de civili ucraineni. Din acest motiv, el este convins că Kievul nu va ceda niciun teritoriu.

„Ucrainenii știu că Rusia nu va respecta niciodată un astfel de acord”, afirmă el, respingând ideea că Statele Unite ar putea forța Ucraina să accepte asemenea concesii.

Generalul susține că Ucraina nu este obligată să accepte cerințele Washingtonului. În opinia sa, Donald Trump și-a pierdut influența asupra Kievului, întrucât SUA nu mai furnizează sprijinul militar de altădată, cel puțin nu la niveluri decisive.

Risc de război în Europa

Totodată, Hodges avertizează că forma unui eventual acord de pace va influența direct riscul izbucnirii unui nou război între Rusia și alte state europene.

Dacă luptele se opresc, dar Rusia continuă să ocupe 20% din Ucraina, își menține economia de război și beneficiază în continuare de exporturile de petrol, Moscova va trage concluzia că Occidentul nu are voința necesară pentru a rezista, spune el.

O astfel de situație ar crește considerabil riscurile pentru țări precum Estonia, Letonia, Lituania sau Republica Moldova.

Există însă și o alternativă, potrivit lui Hodges. Dacă se ajunge la o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea Ucrainei, să îi asigure capacitatea de apărare, să tragă la răspundere criminalii de război ruși și să demonstreze unitatea Occidentului, atunci șansele unui nou conflict ar deveni foarte mici.

Decizia de încetare a focului va fi luată la Moscova

Generalul este de părere că decizia reală privind încetarea războiului va fi luată exclusiv la Moscova. „Conflictul va continua până când Putin va înțelege că nu poate câștiga”, afirmă el.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Europa trebuie să transmită clar că va face tot ce este necesar pentru a sprijini Ucraina și că nu va accepta un compromis dezavantajos.

Hodges subliniază și rolul esențial al presiunii economice asupra Rusiei. El susține că Occidentul ar trebui să oprească navele așa-numitei „flote din umbră”, care transportă petrol rusesc prin Marea Baltică, pe lângă opt state europene, către India și China.

Rusia nu poate susține războiul mai mult de un an

„Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia nu va mai putea susține războiul dincolo de sfârșitul acestui an”, afirmă Ben Hodges.

În plus, generalul remarcă faptul că Ucraina a avut deja succes în afectarea capacităților rusești de export de petrol și gaze, ceea ce a slăbit considerabil Moscova.

Situația Rusiei se va deteriora și mai mult pe măsură ce Ucraina va deveni mai eficientă în utilizarea rachetelor, dronelor și a operațiunilor speciale.

„Aceasta este, în opinia mea, calea către victoria Ucrainei, mai ales dacă Europa continuă să o sprijine”, concluzionează Ben Hodges.